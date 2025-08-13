Хардкорная версия Kia Tasman для жесткого бездорожья все еще в повестке

Рамный пикап Kia Tasman был представлен в прошлом году и уже вышел в продажу на большинстве запланированных рынков сбыта. Один из них – Австралия, где традиционно ценятся машины в утилитарном кузове.

Предполагалось, что со временем у Tasman появится «хардкорная» модификация, которая позволит ему бороться с такими внедорожными моделями как Ford Ranger Raptor и Nissan Navara Warrior. Но, судя по всему, появления этой разновидности пикапа от Kia придется подождать.

По словам представителей австралийского офиса Kia, они запросили у головного отделения компании эквивалент Raptor и Warrior, но глобальное экономическое обоснование такого проекта пока не совпало с их предложением.

Впрочем, это не значит, что идея выпуска полноценного хардкорного пикапа Kia Tasman канула в Лету.

Kia Tasman Weekender

Ранее в этом году Kia показала концепт-кар Weekender, представляющий как раз оборудованный для бездорожья вариант своего пикапа.

Тот автомобиль выделялся на фоне простых «Тасманов» увеличенным дорожным просветом, массивными «зубастыми» колесами, дополнительными элементами внешнего декора, а также массивным передним бампером с мощной лебедкой.

В самой «Киа» не обещали, что эта модель найдет продолжение и будет внедрена в семейство Tasman, но журналисты писали о потенциальной возможности такого развития событий.

Kia Tasman X-Pro

Сейчас самой внедорожной модификацией Kia Tasman является комплектация X-Pro, отличающаяся от обычных версий этой модели внешним оформлением и наличием дополнительных ездовых режимов за пределами асфальта.