ДомойАвтоновости сегодняХардкорная версия Kia Tasman для жесткого бездорожья все еще в повестке

Хардкорная версия Kia Tasman для жесткого бездорожья все еще в повестке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 9b673ea3 4d6a 51e8 9741 fb1646e50000 1

Рамный пикап Kia Tasman был представлен в прошлом году и уже вышел в продажу на большинстве запланированных рынков сбыта. Один из них – Австралия, где традиционно ценятся машины в утилитарном кузове. 

Предполагалось, что со временем у Tasman появится «хардкорная» модификация, которая позволит ему бороться с такими внедорожными моделями как Ford Ranger Raptor и Nissan Navara Warrior. Но, судя по всему, появления этой разновидности пикапа от Kia придется подождать.

По словам представителей австралийского офиса Kia, они запросили у головного отделения компании эквивалент Raptor и Warrior, но глобальное экономическое обоснование такого проекта пока не совпало с их предложением. 

Впрочем, это не значит, что идея выпуска полноценного хардкорного пикапа Kia Tasman канула в Лету.

1b038982 3d5d 5377 bc9a 18fa38550000
Kia Tasman Weekender

Ранее в этом году Kia показала концепт-кар Weekender, представляющий как раз оборудованный для бездорожья вариант своего пикапа.

Тот автомобиль выделялся на фоне простых «Тасманов» увеличенным дорожным просветом, массивными «зубастыми» колесами, дополнительными элементами внешнего декора, а также массивным передним бампером с мощной лебедкой. 

В самой «Киа» не обещали, что эта модель найдет продолжение и будет внедрена в семейство Tasman, но журналисты писали о потенциальной возможности такого развития событий.

9wloekjvz2 1
Kia Tasman X-Pro

Сейчас самой внедорожной модификацией Kia Tasman является комплектация X-Pro, отличающаяся от обычных версий этой модели внешним оформлением и наличием дополнительных ездовых режимов за пределами асфальта.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Drive, Kia

Читайте также:

Последние новости:

Новый патент Mitsubishi на дверь багажника может положить...

Новое секретное оружие Renault: на тестах заметили кросс-купе...

Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре:...

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4»,...

Renault Captur «3» появится в 2028 году и...

Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой...

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+