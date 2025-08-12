ДомойАвтоновости сегодняГибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре: новый дизайн и мизерный...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре: новый дизайн и мизерный расход топлива

Текст: Алексей Шмидт
Популярный в Японии гибридный автомобиль Toyota Aqua, который на отдельных рынках сбыта предлагается в том числе с именем Prius C, появился в продаже в актуальной генерации в 2021 году.

Обновленная версия этой модели должна увидеть свет уже совсем скоро. На это указывают японские инсайдеры, обещающие родственнику «Приуса» изменения в дизайне и технической части.

Как пишут журналисты, презентация рестайлингового Toyota Aqua состоится в сентябре. Машина претерпит ряд очевидных перемен в экстерьере. Ее передняя часть кузова может обзавестись другими фарами, по форме напоминающими те, что используют свежие RAV4, Camry и остальные современные модели Toyota.

Обновленная Toyota Aqua

Кузовные элементы хэтчбека могут стать более строгими, а оснащение салона будет улучшено. 

В салоне реформенной Aqua ожидается появление обновленной 7-дюймовой цифровой комбинации приборов и электронного стояночного тормоза, а также мультимедийной системы с дисплеем диагональю 8 и 10,5-дюймов. 

В «топовых» комплектациях можно будет рассчитывать на кожаные сиденья и самые последние активные системы безопасности.

Toyota Aqua Z Raffine 2024.01 1

В качестве силовой установки новая «Аква», по слухам, будет использовать актуальную гибридную систему на базе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания.

Его максимальная мощность сейчас составляет 116 лошадиных сил, а средний расход топлива равен 3,1-литру на 100 км. Кроме того, машину можно будет приобрести с системой полного привода E-Four.

Фото:Toyota

