Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Две недели назад Honda представила свой самый компактный электрокар – N-One e:. Машина оказалась электрической альтернативой кей-кара N-One, который находится в строю с далекого 2012 года.

А теперь японская компания M-Tec, владеющая брендом Mugen, представила собственный комплект доработок для компактного батарейного хэтчбека. Его цена и дата появления в продаже будут объявлены позднее.

Электромобиль с запасом хода свыше 270 километров приобретет разработанный для него боди-кит от Mugen, основанный на концепции «повседневного спортивного электрокара».

Он включает в себя ряд деталей, которые создают машине более динамичный и игривый спортивный характер.

Аэродинамичные элементы придают машине более эффектный вид и окрашены в матово-черный цвет. Дополняют их наклейки с шильдиками «Mugen», расположенные спереди, сбоку и сзади.

Комплект доработок для Honda N-One e: от Mugen

Дополнительно для таких N-One e: будут предложены специальные амортизаторы, 15-дюймовые колеса CK8, спортивные коврики, вентилируемые козырьки и накладки на пороги.

В продажу в Японии новый электрокар Honda поступит уже меньше, чем через месяц. Заказать комплект доработок для него от Mugen уже можно, но стоимость и сроки доставки пока не раскрываются.