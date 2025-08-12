ДомойАвтоновости сегодняДля самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
002 l 1

Две недели назад Honda представила свой самый компактный электрокар – N-One e:. Машина оказалась электрической альтернативой кей-кара N-One, который находится в строю с далекого 2012 года.

А теперь японская компания M-Tec, владеющая брендом Mugen, представила собственный комплект доработок для компактного батарейного хэтчбека. Его цена и дата появления в продаже будут объявлены позднее.

001 l 1

Электромобиль с запасом хода свыше 270 километров приобретет разработанный для него боди-кит от Mugen, основанный на концепции «повседневного спортивного электрокара».

Он включает в себя ряд деталей, которые создают машине более динамичный и игривый спортивный характер. 

Аэродинамичные элементы придают машине более эффектный вид и окрашены в матово-черный цвет. Дополняют их наклейки с шильдиками «Mugen», расположенные спереди, сбоку и сзади. 

honda mugen
Комплект доработок для Honda N-One e: от Mugen

Дополнительно для таких N-One e: будут предложены специальные амортизаторы, 15-дюймовые колеса CK8, спортивные коврики, вентилируемые козырьки и накладки на пороги.

В продажу в Японии новый электрокар Honda поступит уже меньше, чем через месяц. Заказать комплект доработок для него от Mugen уже можно, но стоимость и сроки доставки пока не раскрываются. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mugen

Читайте также:

Последние новости:

Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре:...

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4»,...

Renault Captur «3» появится в 2028 году и...

Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой...

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей,...

Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+