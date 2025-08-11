Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти в продажу в ближайшие месяцы

В линейке Renault на протяжении последних лет существует и неплохо себя чувствует бюджетный минивэн с коротким кузовом и семиместным салоном, известный как Triber.

Недавно эта модель прошла через масштабное обновление. А теперь ей предстоит приобрести родственника от Nissan. Продавать новинку японская марка будет на развивающихся рынках и постарается сделать ее максимально доступной.

Длина нового минивэна Nissan, построенного на базе Renault Triber, составит менее 4-метров. Таким образом машина окажется гораздо компактнее популярного российского универсала Lada Largus, расстояние от бампера до бампера в случае с которым равно 4,5-метрам.

Тизер нового компактного минивэна Nissan

Несмотря на компактный кузов, новинка «Ниссан» уместит внутри до семи человек (с модульным третьим рядом).

Приводить в движение эту модель, по слухам, будет литровый бензиновый «атмосферник», взятый с компакта Triber. Его мощность в «Рено» составляет 72 лошадиные силы и 96 Нм. Ассистирует этому ДВС как механическая «пятиступка», так и пятискоростной «автомат». Привод может быть только передним.

Тизер нового компактного минивэна Nissan

Подробностей о том, чего ждать от интерьера этой модели, пока нет. Но ходят слухи, что машина может приобрести то же самое оформление салона, что и с новым субкомпактным «паркетником» Nissan Magnite.

Интерьер Nissan Magnite

Первым и главным рынком сбыта новинки «Ниссан станет Индия, где и собираются наладить производство этого компактвэна.