ДомойАвтоновости сегодняВ Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota RAV4

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota RAV4

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
ssangyong actyon 1 vqb0 1

В Южной Корее начинаются продажи нового кроссовера KGM (экс SsangYong), названного Actyon Hybrid.

Машина представляет собой электрифицированную версию обычного «паркетника» Actyon, которая отличается от оригинала рядом изменений.

ssangyong actyon 2 vdxb 1
SsangYong Actyon Hybrid

Главное из них – наличие под капотом полностью новой гибридной силовой установки, включающей в себя 1,5-литровый турбомотор GDI на 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.

Помогает ДВС электромотор на 177 «сил» и 300 Нм, а также 9-ступенчатая автоматическая коробка передач e-DHT и литий-железо-фосфатная батарея емкостью 1,83 кВт/ч.

ssangyong actyon 4 olig 1

По заявлению руководства KGM, гибридный силовой агрегат позволит Actyon Hybrid преодолевать 94% городских маршрутов в полностью электрическом режиме, а также расходовать на каждые 100 километров пути в среднем всего по 6,3-литра бензина. 

Стоимость на новый кроссовер KGM в Южной Корее уже объявлена. За машину будут просить от 36 миллионов 950 тысяч местных вон, что эквивалентно сумме в 2,1-миллиона рублей.

ssangyong actyon 5 txl9 1

Главным конкурентом для этой модели выступит мировой бестселлер Toyota RAV4 в его подзаряжаемой гибридной модификации PHEV.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей,...

Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных...

Популярный компактный кроссовер Toyota получит 7-местную версию с...

Суббренд Toyota для небогатых покупателей может выпустить «невнедорожный»...

Экс-военный «Гелендваген» стал роскошным внедорожником для современных эстетов

Тысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными...

Новая практичная Mazda для дачников почти готова к...

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный...

40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+