В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota RAV4

В Южной Корее начинаются продажи нового кроссовера KGM (экс SsangYong), названного Actyon Hybrid.
Машина представляет собой электрифицированную версию обычного «паркетника» Actyon, которая отличается от оригинала рядом изменений.
Главное из них – наличие под капотом полностью новой гибридной силовой установки, включающей в себя 1,5-литровый турбомотор GDI на 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.
Помогает ДВС электромотор на 177 «сил» и 300 Нм, а также 9-ступенчатая автоматическая коробка передач e-DHT и литий-железо-фосфатная батарея емкостью 1,83 кВт/ч.
По заявлению руководства KGM, гибридный силовой агрегат позволит Actyon Hybrid преодолевать 94% городских маршрутов в полностью электрическом режиме, а также расходовать на каждые 100 километров пути в среднем всего по 6,3-литра бензина.
Стоимость на новый кроссовер KGM в Южной Корее уже объявлена. За машину будут просить от 36 миллионов 950 тысяч местных вон, что эквивалентно сумме в 2,1-миллиона рублей.
Главным конкурентом для этой модели выступит мировой бестселлер Toyota RAV4 в его подзаряжаемой гибридной модификации PHEV.