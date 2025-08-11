В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota RAV4

В Южной Корее начинаются продажи нового кроссовера KGM (экс SsangYong), названного Actyon Hybrid.

Машина представляет собой электрифицированную версию обычного «паркетника» Actyon, которая отличается от оригинала рядом изменений.

SsangYong Actyon Hybrid

Главное из них – наличие под капотом полностью новой гибридной силовой установки, включающей в себя 1,5-литровый турбомотор GDI на 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.

Помогает ДВС электромотор на 177 «сил» и 300 Нм, а также 9-ступенчатая автоматическая коробка передач e-DHT и литий-железо-фосфатная батарея емкостью 1,83 кВт/ч.

По заявлению руководства KGM, гибридный силовой агрегат позволит Actyon Hybrid преодолевать 94% городских маршрутов в полностью электрическом режиме, а также расходовать на каждые 100 километров пути в среднем всего по 6,3-литра бензина.

Стоимость на новый кроссовер KGM в Южной Корее уже объявлена. За машину будут просить от 36 миллионов 950 тысяч местных вон, что эквивалентно сумме в 2,1-миллиона рублей.

Главным конкурентом для этой модели выступит мировой бестселлер Toyota RAV4 в его подзаряжаемой гибридной модификации PHEV.