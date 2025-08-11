Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus и Nissan

Компания Lexus с начала этого года активно тестирует свой будущий суперкар LFR. Машину несколько раз подлавливали в ходе испытаний. Ожидается, что она увидит свет уже до конца этого года. Бросить вызов ей предстоит возрожденной модели Honda NSX. По крайней мере на это уповают японские СМИ, утверждающие, что проект уже находится в разработке.

Подробностей о новом NSX пока не так много, как хотелось бы, но, скорее всего, машина будет полноценным электромобилем.

Дореформенный Honda NSX, снятый с конвейера в 2022 году

Длина кузова этого купе может увеличиться до 4,5-метра, а колесная база растянется до почти 2,7-метров.

Инсайдеры полагают, что новинка «Хонды» примерит низкий и короткий капот, получит светодиодные ДХО с V-образным оформлением и тонкие фары, а также сложно скроенный бампер.

Сбоку машине будут положены дутые колесные арки, которые придадут кузову объем и современность, и потайные дверные ручки.

Неофициальный рендер нового Honda NSX

Премьере нового Honda NSX будет предшествовать запуск в производство компанией современных твердотельных батарей, которые будут способны обеспечить автомобилю увеличенный запас хода и превосходные выходные характеристики.

Предполагается, что отдача силовой установки нового NSX составит свыше 1000 лошадиных сил, а максимальный запас хода будет равен 700 километрам. Машина получит новейшую технологию полного привода и появится в 2027 году, став конкурентом Lexus LFR и Nissan GT-R нового поколения.

Для автомобиля уже определили ориентировочную стоимость. Японская пресса полагает, что просить за новый Honda NSX будут от 30 миллионов иен или около 16 миллионов рублей.