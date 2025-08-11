ДомойАвтоновости сегодняШустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил сертификацию

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил сертификацию

Hyundai стал еще ближе к запуску в продажу нового «заряженного» седана Ioniq 6 N. На днях эта 4-дверка прошла официальную сертификацию в корейском Министерстве окружающей среды, что позволило подтвердить ее характеристики.

Машина будет иметь максимальный запас хода на одной зарядке в 401 километр. Что касается мощности, то отдача силового агрегата этой модели составит 609 лошадиных сил.

Hyundai Ioniq 6 N

Новый Hyundai Ioniq 6 N позиционируется как автомобиль, предназначенный как для гоночных трасс, так и для повседневной езды. Седан разработан на базе обновленного Ioniq 6. Его официальный дебют на корейском рынке состоится в ближайшие месяцы.

Длина четырехдверки будет равна 4,9-метрам, ширина 1,9-метрам, а высота 1,5-метрам. Колесная база должна составить примерно 3-метра. 

Новинке будет положен аккумулятор высокой емкости 84 кВт/ч. В качестве силовой установки машине предстоит использовать сдвоенные электродвигатели, которые при активации системы N Green Boost будут способны краткосрочно выдавать максимальную мощность в 650 лошадиных сил.

В режиме N Launch Control на разгон с места до 100 километров в час у нового Hyundai Ioniq 6 N будет уходить всего 3,2-секунды. 

В арсенал «заряженного» корейского седана войдет подвеска нового поколения с электронно-управляемыми амортизаторами, передние гидроамортизаторы G-типа, задние двухслойные сайлентблоки, система переключения передач N e-Shift и N Active Sound Plus.

За счет специального аэродинамического обвеса коэффициент лобового сопротивления составит 0,27 Cd.

Фото:Hyundai

