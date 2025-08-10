ДомойАвтоновости сегодняСуббренд Toyota для небогатых покупателей может выпустить «невнедорожный» аналог Suzuki Jimny

Суббренд Toyota для небогатых покупателей может выпустить «невнедорожный» аналог Suzuki Jimny

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2094729 1

Внедорожник Suzuki Jimny является очень популярной в своем сегменте моделью, спрос на который не дает покоя многим автопроизводителя. Один из них – Toyota. По новым слухам, пришедшим из Японии, бюджетный суббренд этой компании Daihatsu может выпустить что-то вроде аналога «Джимни» и назвать его Lager.

Первая генерация модели Lager увидела свет в середине 80-х, оказавшись преемником внедорожника Taft. Машина сходила с конвейера вплоть до конца 90-х и представляла собой полноценный внедорожник с лестничной рамой. Единственным доступным для нее двигателем был 2,8-литровый «дизель», работающий в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

Спустя 29 лет с момента остановки производства Daihatsu Lager имеет высокие шансы вернуться в строй, но уже без рамного шасси. Вместо него машина будет использовать платформу DNGA, а полный привод для нее предложат только в качестве опции. 

2094730 1
Спекулятивный рендер нового вседорожника Daihatsu Lager

Судя по ранее опубликованных в Сети неофициальным рендерам, новинка «Дайхатсу» может получить схожий с Suzuki Jimny внешний вид и короткий кузов (в перспективе, как и у Сузуки, у нее будет 5-дверная версия).

Машина должна примерить экстерьерные решения концепт-кара WakuWaky образца 2019 года, а также получить широкий и выпуклый пластиковый обвес на крыльях и порогах, плавно перетекающий в бамперы. 

2095996 1
Концепт-кар Daihatsu WakuWaku

Если слухи подтвердятся, то линейка силовых агрегатов может включить в себя 660-кубовый мотор на 54 лошадиные силы в атмосферном и 64 л.с. в турбированном варианте. В качестве трансмиссии могут задействовать вариатор D-CVT.

Презентация нового компактного вседорожника Daihatsu должна состояться в 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Response, Daihatsu

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей,...

Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных...

Популярный компактный кроссовер Toyota получит 7-местную версию с...

Экс-военный «Гелендваген» стал роскошным внедорожником для современных эстетов

Тысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными...

Новая практичная Mazda для дачников почти готова к...

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный...

40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн...

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что...

Бюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских...

Бывший хитовый кроссовер Renault вернулся в Россию: что...

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить...

Седан Hyundai для тех, у кого нет денег...

Раскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Внедорожник Mitsubishi Pajero может получить в новом поколении...

Сарай, заполненный редкими Jaguar и MG из 90-х,...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+