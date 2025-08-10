Суббренд Toyota для небогатых покупателей может выпустить «невнедорожный» аналог Suzuki Jimny

Внедорожник Suzuki Jimny является очень популярной в своем сегменте моделью, спрос на который не дает покоя многим автопроизводителя. Один из них – Toyota. По новым слухам, пришедшим из Японии, бюджетный суббренд этой компании Daihatsu может выпустить что-то вроде аналога «Джимни» и назвать его Lager.

Первая генерация модели Lager увидела свет в середине 80-х, оказавшись преемником внедорожника Taft. Машина сходила с конвейера вплоть до конца 90-х и представляла собой полноценный внедорожник с лестничной рамой. Единственным доступным для нее двигателем был 2,8-литровый «дизель», работающий в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

Спустя 29 лет с момента остановки производства Daihatsu Lager имеет высокие шансы вернуться в строй, но уже без рамного шасси. Вместо него машина будет использовать платформу DNGA, а полный привод для нее предложат только в качестве опции.

Спекулятивный рендер нового вседорожника Daihatsu Lager

Судя по ранее опубликованных в Сети неофициальным рендерам, новинка «Дайхатсу» может получить схожий с Suzuki Jimny внешний вид и короткий кузов (в перспективе, как и у Сузуки, у нее будет 5-дверная версия).

Машина должна примерить экстерьерные решения концепт-кара WakuWaky образца 2019 года, а также получить широкий и выпуклый пластиковый обвес на крыльях и порогах, плавно перетекающий в бамперы.

Концепт-кар Daihatsu WakuWaku

Если слухи подтвердятся, то линейка силовых агрегатов может включить в себя 660-кубовый мотор на 54 лошадиные силы в атмосферном и 64 л.с. в турбированном варианте. В качестве трансмиссии могут задействовать вариатор D-CVT.

Презентация нового компактного вседорожника Daihatsu должна состояться в 2026 году.