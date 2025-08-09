Экс-военный «Гелендваген» стал роскошным внедорожником для современных эстетов

В 70-х годах прошлого столетия по заказу персидского шаха, который искал автомобиль, подходящий для экстремальных условий своей страны, был создан уникальный вариант Mercedes-Benz «Гелендваген».

Для разработки такой машины штутгартцы обратились в австрийскую фирму Puch, имеющую большой опыт в производстве военной техники.

Спустя много десятилетий компания Arcade Cars начала выпуск аналогичных машин лимитированным тиражом, которые сочетают в себе винтажную эстетику, современные технологии и индивидуальную кастомизацию.

Автомобили получили имя Puch 230 GE и выделяются на фоне обычных «Геликов» специальной эффектной ливреей Pacific Blue и салоном, полностью отделанным вручную кожей Palamino с уникальным узором.

Для создания машин Arcade Cars покупает бывшие военные автомобили в Швейцарии, но только те, что хорошо сохранились. Каждый экземпляр Arcade 230 GE или 240 GD проходит строгий шестиэтапный процесс отбора, реставрации и переделки.

В результате получается автомобиль, который сохраняет спартанский дух военного внедорожника, но при этом удивляет элегантным и технологичным обликом.

Цены на такие машины варьируются в зависимости от года выпуска, состояния и выбранной комплектации. В отдельных случаях они способны доходить до отметки в 70 тысяч евро или 6,5-миллиона рублей.