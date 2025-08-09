Тысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными в пустыне Мохаве

Три дня назад в социальной сети «Reddit» появилась спутниковая фотография огромной парковки, очевидно устроенной где-то в пустыне. Заголовок к снимку гласит: «Тысячи автомобилей Audi брошены в пустыне Мохаве после мошеннических испытаний на выбросы».

Теперь новостные агентства активно обсуждают это спутниковое фото, а само оно за несколько дней собрало 79 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев.

Именно пользователи Сети раскрыли тайну этой фотографии. Им удалось выяснить, что машины появились в пустыне Мохаве в июне 2017 года и пробыли там до октября 2020. Сейчас их там нет.

Фото со стихийной парковкой тысяч Volkswagen и Audi в пустыне Мохаве

Автомобили были частью скандала «Дизельгейт», разразившегося в 2015 году. В ходе него VW Group была уличена в мошенничестве с результатами испытаний на выбросы в США.

В итоге компании пришлось выкупить 300 тысяч машин, многие из которых затем были отправлены в пустыню Викторвилла в Калифорнии.

В 2018 году автопроизводитель заявил, что эти транспортные средства временно хранятся в этом безлюдном месте и проходят плановое техническое обслуживание, чтобы после одобрения регулирующих органов США по нормам выбросов вернуться в продажу.

Сегодня на месте этой стихийной парковки, если верить спутниковым снимкам, нет ни одного автомобиля, но стоит новое здание. Куда делись эти машины остается только догадываться.