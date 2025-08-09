ДомойАвтоновости сегодняТысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными в пустыне Мохаве

Тысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными в пустыне Мохаве

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 20785b60 volkswagen touareg rears

Три дня назад в социальной сети «Reddit» появилась спутниковая фотография огромной парковки, очевидно устроенной где-то в пустыне. Заголовок к снимку гласит: «Тысячи автомобилей Audi брошены в пустыне Мохаве после мошеннических испытаний на выбросы». 

Теперь новостные агентства активно обсуждают это спутниковое фото, а само оно за несколько дней собрало 79 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев.  

Именно пользователи Сети раскрыли тайну этой фотографии. Им удалось выяснить, что машины появились в пустыне Мохаве в июне 2017 года и пробыли там до октября 2020. Сейчас их там нет. 

thousands of audi cars abandoned in the mojave dessert v0 6dk8jadb2hhf1 1
Фото со стихийной парковкой тысяч Volkswagen и Audi в пустыне Мохаве

Автомобили были частью скандала «Дизельгейт», разразившегося в 2015 году. В ходе него VW Group была уличена в мошенничестве с результатами испытаний на выбросы в США.

В итоге компании пришлось выкупить 300 тысяч машин, многие из которых затем были отправлены в пустыню Викторвилла в Калифорнии. 

В 2018 году автопроизводитель заявил, что эти транспортные средства временно хранятся в этом безлюдном месте и проходят плановое техническое обслуживание, чтобы после одобрения регулирующих органов США по нормам выбросов вернуться в продажу. 

Сегодня на месте этой стихийной парковки, если верить спутниковым снимкам, нет ни одного автомобиля, но стоит новое здание. Куда делись эти машины остается только догадываться. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Volkswagen, Reddit

Читайте также:

Последние новости:

Экс-военный «Гелендваген» стал роскошным внедорожником для современных эстетов

Новая практичная Mazda для дачников почти готова к...

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный...

40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн...

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что...

Бюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских...

Бывший хитовый кроссовер Renault вернулся в Россию: что...

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить...

Седан Hyundai для тех, у кого нет денег...

Раскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Внедорожник Mitsubishi Pajero может получить в новом поколении...

Сарай, заполненный редкими Jaguar и MG из 90-х,...

Автопроизводители недовольны, что сторонние организации разоблачают их ложь...

В Хорватии в знак благодарности появился памятник Mercedes-Benz...

В продаже появился забытый выставочный пикап Mazda

Популярный в США автомобиль Toyota превратили в грозу...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+