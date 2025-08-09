ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный аналог мотора 2JZ

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный аналог мотора 2JZ

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Руководство Toyota взялось за активное развитие своей линейки спортивных моделей, которое подразумевает возрождение нескольких известных имен в этом сегменте. Одно из них – Celica. Новое поколение этого спортивного купе уже находится в разработке и будет готово через несколько лет.

Японский инсайдерский портал «BestCarWeb» на днях раскрыл о нем свежие подробности, попутно показав, как эта модель будет выглядеть снаружи.

Предполагается, что возрожденная «Селика» получит совершенно новый внешний облик, который будет пересекаться с предшественницей лишь отдаленно и общей формой кузова.

Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Автомобилю будет положена зигзагообразная оптика, карбоновый капот, широкий нижний воздухозаборник, дополненный боковыми выемками в бампере, скрытые дверные ручки и большие колесные диски, за которыми расположатся красные тормозные суппорты.

Журналисты из Японии утверждают, что в новой генерации Celica будет оснащена еще находящимся в разработке 2-литровым турбомотором G20E.

Этот ДВС называют современным аналогом легендарного двигателя 2JZ и прочат его не только в новую Celica, но и в следующее поколение Supra, а также другие «заряженные» модели «Тойоты».

Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что максимальная отдача этого силового агрегата будет варьироваться от 400 до 600 лошадиных сил. Итоговые цифры будут зависеть от размера турбины. Кроме того, для нового спорткупе Toyota будет предложена система 4WD.

Презентация новой Toyota Celica должна состояться ориентировочно в 2028 году. 

Фото:BestCarWeb

