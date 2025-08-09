40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн километров не собирается останавливаться

Для многих людей автомобиль является продолжением их самих. И чем лучше они заботятся о нем, тем дольше он служит им верой и правдой. Один из таких примеров универсал Toyota Tercel из Канады. Он ездит на нем более 40 лет, за которые преодолел на своей машине свыше 1 миллиона километров.

Энди Кэмпбелл из Канады приобрел Toyota Tercel 1985 года в 1990 году за 2 тысячи 500 долларов. На тот момент пробег машины составлял 125 тысяч км.

С тех пор мужчина использует универсал как основное средство передвижения, ежедневно проезжая на нем на работу не менее 120 километров. И несмотря на то, что Кэмпбелл уже на пенсии, машина по-прежнему эксплуатируется и находится в прекрасном техническом состоянии.

В сентябре 2017 года автомобиль проехал миллион километров, а на данный момент машина накатала уже 1 миллион 250 тысяч км, что более чем в 3 раза превышает расстояние до Луны и позволяет 31 раз обогнуть Землю.

Фотографии одометра универсала с пробегом 999 тысяч километров теперь хранятся в его бардачке, а нынешние показания указывают на дополнительные 253 тысячи 70 км, наезженные за последние 8 лет.

Несмотря на возраст и невероятный пробег «Тойота» остается в отличном состоянии, но большинство деталей уже не являются заводскими.

Единственной оригинальной деталью в ней остается кузов, а все остальное было либо заменено, либо отремонтировано лично владельцем.

По словам 82-летнего Энди Кэмпбелла, он надеется успеть преодолеть на своей машине дистанцию в 2 миллиона километров и уверен, что автомобиль с большой долей вероятности переживет его самого.