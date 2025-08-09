Бюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских кроссоверов

О суперкарах Ferrari мечтают практически все автолюбители мира, но возможность приобрести такие машины есть лишь у единиц. Но теперь у тех, кто когда-то мечтал о «Феррари», появился шанс купить пусть не ее, но аналог одной из ее культовой модели – F40.

На аукционе «RM Sotheby’s» появился необычный лот – F-Racer Junior. Автомобиль представляет собой бюджетную копию легендарной Ferrari F40, но с другими пропорциями и оснащением.

Машина сошла с конвейера в 1992 году и является одной из 10, когда-либо собранных в такой конфигурации. Она окрашена в черный цвет – исключительно редкий для оригинального Ferrari F40.

F-Racer Junior

Одним из главных отличий этой модели от настоящей «Феррари» является двигатель. F-Racer Junior оборудован 0,3-литровым бензиновым мотором, мощность которого не разглашается, но известно, что максимальная скорость такого кабриолета равна всего 56 километрам в час.

Еще один нюанс, связанный с этим автомобилем, на нем нельзя передвигаться по общественным дорогам.

Внешне машина копирует настоящий Ferrari F40, но если взглянуть на отдельные детали, то они далеки по оформлению от оригинала.

Несмотря на крошечный двигатель и неспособность ехать быстро машина оснащена гидравлическими дисковыми тормозами на всех четырех колесах, независимой подвеской и даже задним дифференциалом.

Внутри все выглядит максимально просто: руль, приборная панель из углепластика и пара функциональных приборов.

Бюджетная копия F40 стоит гораздо дешевле настоящей Ferrari, но это не значит, что она оценена в мизерную сумму.

Из-за своей эксклюзивности ожидается, что этот лот уйдет с молотка по цене 30-50 тысяч долларов (2,4 – 3,9-миллиона рублей), что соответствует цене многих новых китайских кроссоверов на российском рынке.