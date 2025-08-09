ДомойАвтоновости сегодняБюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских кроссоверов

Бюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских кроссоверов

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Ferrari F Racer Junior 3 1

О суперкарах Ferrari мечтают практически все автолюбители мира, но возможность приобрести такие машины есть лишь у единиц. Но теперь у тех, кто когда-то мечтал о «Феррари», появился шанс купить пусть не ее, но аналог одной из ее культовой модели – F40.

На аукционе «RM Sotheby’s» появился необычный лот – F-Racer Junior. Автомобиль представляет собой бюджетную копию легендарной Ferrari F40, но с другими пропорциями и оснащением. 

Машина сошла с конвейера в 1992 году и является одной из 10, когда-либо собранных в такой конфигурации. Она окрашена в черный цвет – исключительно редкий для оригинального Ferrari F40.

Ferrari F Racer Junior 1
F-Racer Junior

Одним из главных отличий этой модели от настоящей «Феррари» является двигатель. F-Racer Junior оборудован 0,3-литровым бензиновым мотором, мощность которого не разглашается, но известно, что максимальная скорость такого кабриолета равна всего 56 километрам в час. 

Еще один нюанс, связанный с этим автомобилем, на нем нельзя передвигаться по общественным дорогам.

Ferrari F Racer Junior 4

Внешне машина копирует настоящий Ferrari F40, но если взглянуть на отдельные детали, то они далеки по оформлению от оригинала.

Несмотря на крошечный двигатель и неспособность ехать быстро машина оснащена гидравлическими дисковыми тормозами на всех четырех колесах, независимой подвеской и даже задним дифференциалом. 

Ferrari F Racer Junior 15

Внутри все выглядит максимально просто: руль, приборная панель из углепластика и пара функциональных приборов. 

Бюджетная копия F40 стоит гораздо дешевле настоящей Ferrari, но это не значит, что она оценена в мизерную сумму.

Из-за своей эксклюзивности ожидается, что этот лот уйдет с молотка по цене 30-50 тысяч долларов (2,4 – 3,9-миллиона рублей), что соответствует цене многих новых китайских кроссоверов на российском рынке. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:RM Sotheby’s

Читайте также:

Последние новости:

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный...

40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн...

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что...

Бывший хитовый кроссовер Renault вернулся в Россию: что...

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить...

Седан Hyundai для тех, у кого нет денег...

Раскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Внедорожник Mitsubishi Pajero может получить в новом поколении...

Сарай, заполненный редкими Jaguar и MG из 90-х,...

Автопроизводители недовольны, что сторонние организации разоблачают их ложь...

В Хорватии в знак благодарности появился памятник Mercedes-Benz...

В продаже появился забытый выставочный пикап Mazda

Популярный в США автомобиль Toyota превратили в грозу...

Самый бюджетный Jeep на замену Renault Duster показался...

Honda Fit нового поколения дебютирует раньше, чем все...

Новый Mitsubishi Eclipse Cross получит динамичный дизайн и...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+