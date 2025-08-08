Седан Hyundai для тех, у кого нет денег на Sonata, показался в новом поколении

Одной из ближайших премьер компании Hyundai в сегменте седанов должно стать новое поколение 4-дверки Elantra, которая в Южной Корее зовется Avante. Автомобиль, располагающийся на ступеньку ниже бизнес-модели Sonata, в свежей генерации должен получить новую внешность и изменения в механической части.

О том, как будет выглядеть машина, недавно рассказал цифровой художник студии «NYMammoth». Независимый дизайнер выложил в интернет серию неофициальных рендеров нового Hyundai Elantra (Avante), на которых седан предстал в совершенно новом обличии.

На концепт-арте популярная четырехдверка «Хендэ» предстала с новыми вертикальными дневными ходовыми огнями, расположенными вдоль линии соединения капота, а также с горизонтальными блоками ДХО, состыкованными между собой тонкой линией.

Hyundai Elantra/Avante нового поколения (неофициальный рендер)

Рисунок светотехники сформирован таким образом, чтобы образовывать букву «H» (отсылка к Hyundai).

Основные кластеры фар расположатся ниже в компактном блоке, решетка радиатора не будет визуально отделяться от бампера, а дверные ручки скроют в кузове.

Сзади модернизированная Elantra/Avante может приобрести покатую линию крыши в стиле фастбэка, а также новый бампер и другие фонари.

Ожидается, что размеры кузова машины вырастут, благодаря чему пространство в салоне будет увеличено.

Концепция мультимедийной системы на базе ОС Pleos

Еще более существенные перемены ждут интерьер седана, где будет установлена «мультимедийка» с большим дисплеем и фирменной операционной системой Pleos.

В линейку двигателей новинки должны войти как обычные бензиновые, так и гибридные силовые установки (в том числе подзаряжаемая версия), основанные на 1,6-литровом ДВС.

Презентация нового Hyundai Elantra (Avante) должна состояться ориентировочно в середине 2026 года.