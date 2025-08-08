ДомойАвтоновости сегодняСедан Hyundai для тех, у кого нет денег на Sonata, показался в...

Седан Hyundai для тех, у кого нет денег на Sonata, показался в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
57856 33265 1612 1

Одной из ближайших премьер компании Hyundai в сегменте седанов должно стать новое поколение 4-дверки Elantra, которая в Южной Корее зовется Avante. Автомобиль, располагающийся на ступеньку ниже бизнес-модели Sonata, в свежей генерации должен получить новую внешность и изменения в механической части. 

О том, как будет выглядеть машина, недавно рассказал цифровой художник студии «NYMammoth». Независимый дизайнер выложил в интернет серию неофициальных рендеров нового Hyundai Elantra (Avante), на которых седан предстал в совершенно новом обличии.

На концепт-арте популярная четырехдверка «Хендэ» предстала с новыми вертикальными дневными ходовыми огнями, расположенными вдоль линии соединения капота, а также с горизонтальными блоками ДХО, состыкованными между собой тонкой линией. 

57856 33266 1627 1
Hyundai Elantra/Avante нового поколения (неофициальный рендер)

Рисунок светотехники сформирован таким образом, чтобы образовывать букву «H» (отсылка к Hyundai). 

Основные кластеры фар расположатся ниже в компактном блоке, решетка радиатора не будет визуально отделяться от бампера, а дверные ручки скроют в кузове.

Сзади модернизированная Elantra/Avante может приобрести покатую линию крыши в стиле фастбэка, а также новый бампер и другие фонари. 

Ожидается, что размеры кузова машины вырастут, благодаря чему пространство в салоне будет увеличено.

57856 33268 1850 1
Концепция мультимедийной системы на базе ОС Pleos

Еще более существенные перемены ждут интерьер седана, где будет установлена «мультимедийка» с большим дисплеем и фирменной операционной системой Pleos.

В линейку двигателей новинки должны войти как обычные бензиновые, так и гибридные силовые установки (в том числе подзаряжаемая версия), основанные на 1,6-литровом ДВС.

Презентация нового Hyundai Elantra (Avante) должна состояться ориентировочно в середине 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить...

Раскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Внедорожник Mitsubishi Pajero может получить в новом поколении...

Сарай, заполненный редкими Jaguar и MG из 90-х,...

Автопроизводители недовольны, что сторонние организации разоблачают их ложь...

В Хорватии в знак благодарности появился памятник Mercedes-Benz...

В продаже появился забытый выставочный пикап Mazda

Популярный в США автомобиль Toyota превратили в грозу...

Самый бюджетный Jeep на замену Renault Duster показался...

Honda Fit нового поколения дебютирует раньше, чем все...

Новый Mitsubishi Eclipse Cross получит динамичный дизайн и...

Новый минивэн Nissan, претендующий на лавры Toyota Alphard,...

Новый уникальный гиперкар Bugatti может оказаться оспортивленной версией...

Раскрыты худшие годы для покупки Honda CR-V: владельцы...

Новый рамный внедорожник Kia на базе Tasman бросит...

Легендарный маленький внедорожник Suzuki переделали в уютный мини-автодом

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+