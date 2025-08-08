ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Раскрыт список секретных Volkswagen, которые никогда не продавались

Текст: Алексей Шмидт
Разработка любого продукта требует прохождения множества этапов. И автомобильная промышленность здесь не исключение. Временами инженеры создают интересные прототипы, которые автопроизводитель не решается отправить «в серию». 

Вот несколько таких примеров от одной из ведущих автомобильных компаний Германии – Volkswagen.

Volkswagen Vario I

ab08cf f354234518b241e0b4b1029c0bdb3063mv2 1

Атмосферный кабриолет, создававшийся для поездок по пляжам. Прототип этой модели был представлен в 1990 году и разделил с Golf второго поколения не только платформу, но и 4-цилиндровый 1,9-литровый двигатель.

Проект изначально считался бутафорским и отправлять его на конвейер никто не собирался.

Volkswagen IRVW III

1 1 3

Четырехдверный седан, созданный на базе Golf и находившийся в иерархии VW на ступеньку ниже Passat, носил имя Jetta (Bora). Именно он в середине 80-х годов послужил компании испытательной площадкой для новых технологий.

4-дверка IRVW III выглядела точно так же, как серийная Jetta, но использовала под капотом турбодизельный двигатель на 180 лошадиных сил, разгонявший ее до максимальной скорости в 200 км/ч.

По тем временам самым производительным турбодизелем VW был мотор на 100 л.с., так что прототип можно было считать передовым. 

Volkswagen Beetle

2 1 2

Volkswagen Beetle считается одним из самых известных и популярных «Фольксвагенов» в истории. Машина буквально создала сегмент «городских автомобилей», но у нее существовала малоизвестная модификация.

В кузов Beetle в 1984 году было решено установить двигатель с водяным охлаждением от Volkswagen Polo мощностью 44 лошадиные силы, заменивший оппозитный мотор. Но в итоге автомобиль так и остался в статусе прототипа. 

Volkswagen Passat GTI

tumblr pzoyjiJdta1ti77kbo1 500 1

Аббревиатура GTI тесно связана с автомобилями VW Group, но всегда ассоциировалась с компактными моделями, такими как Golf. Впрочем, были и исключения из этого правила.

К примеру спустя два года после дебюта Golf GTI автопроизводитель из Вольфсбурга представил Passat GTI с 1,6-литровым мотором мощностью почти 110 лошадиных сил. Экспериментальная машина, созданная для испытаний, не понравилась руководству компании и проект был быстро свернут.

Volkswagen Chicco

unnamed 1 1

Автомобиль, представленный в первой половине 70-х годов, обладал длиной 3,28-метра, но позволял уместить внутри до четырех человек.

Чтобы сохранить двигателю поперечную компоновку и обеспечить правильное вращение колес инженеры VW отключили в его литровом бензиновом моторе на 40 лошадиных сил один из четырех цилиндров.

В конечном счете машина послужила в качестве прототипа для будущих внедорожных моделей немецкой компании, но до конвейера так и не добралась. 

Volkswagen EA 48

1955 volkswagen ea48 1

Хэтчбек с оппозитным мотором объемом 0,7-литра, выдававшим 18 лошадиных сил мощности, а также с 4-ступенчатой механической коробкой передач, был готов к выходу на рынок, но в последний момент руководство VW изменило свое решение.

Топ-менеджмент немецкой компании посчитал, что простая и доступная модель может ударить по популярности оригинального Beetle, из-за чего в 1956 году все, что было связано с этой 3-дверкой, решили уничтожить и забыть как страшный сон. 

Фото:Volkswagen

