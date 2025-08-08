Сарай, заполненный редкими Jaguar и MG из 90-х, выставлен на продажу за баснословную сумму

Поклонники классических автомобилей вскоре получат редкую возможность приобрести целую коллекцию покрытых пылью культовых машин из 90-х, включая Jaguar и редкие MG.

Все они долгое время хранились в заброшенном амбаре и принадлежали профессиональному автомеханику.

Аукцион стартует в следующем месяце, а отдельные экземпляры машин, выставленные в качестве лотов, по цене могут превысить отметку в 80 тысяч фунтов стерлингов (8,5-миллиона рублей).

Автомобили находятся в разной степени неисправности. Среди них отдельного внимания заслуживает коллекция Jaguar и MG, хранившихся на открытом воздухе на протяжении десятилетий.

Jaguar XK140 Roadster 1956

Одним из самых выдающихся лотов предстоящего аукциона может стать модель Jaguar XK140 Roadster 1956 года выпуска. Редчайшее купе находится в отличном внешнем состоянии и станет изюминкой торгов.

Jaguar Mk II 3.8 MOD

Кроме того, с молотка уйдет три седана Jaguar Mk II 3.8 MOD, готовые к реставрации, а также культовый Jaguar E-Type Roadster.

Jaguar E-Type Roadster

Как ни странно, среди классических машин удалось затесаться даже современной иконе 90-х годов – Volkswagen Golf R32, а также нескольким мотоциклам и наборам инструментов.

Volkswagen Golf R32

Есть даже ретро-дом на колесах, которых можно будет отремонтировать и вновь использовать по назначению.

Дом на колесах

Все лоты находятся в Великобритании и будут реализованы местным аукционным домом Charterhouse Auctioneers 10 сентября.