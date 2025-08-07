Популярный в США автомобиль Toyota превратили в грозу бездорожья

Toyota Tundra является автомобилем, основной рынок сбыта которого находится в США. Машина пользуется среди «заокеанских» покупателей высоким спросом и ценится за свои внедорожные характеристики и надежность.

Сделать эту машину еще лучше недавно постаралась некоммерческая организация «A Race Against Blindness», специализирующаяся на благотворительности.

За основу проекта был взят специальный вариант Toyota Tundra TRD Pro, который превратили в настоящую грозу бездорожья.

Toyota Tundra TRD Pro с внедорожными аксессуарами от организации A Race Against Blindness

Основные изменения в машине коснулись ее внедорожных качеств, улучшенных за счет увеличенного дорожного просвета, специальных 37-дюймовых «зубастых» покрышек фирмы Nitto, обутых на 17-дюймовые легкосплавные колеса Icon Thrust, и новых бамперов с встроенной лебедкой.

Для того, чтобы пробивать себе путь в глуши, пикап «Тойоты» оснастили дополнительной прожекторной светотехникой, которая располагается на крыше и на капоте.

Что не менее важно, автомобиль оборудован всем необходимым, чтобы переночевать там, куда вряд ли заберется какой-либо другой внедорожник. Специально для этого на крыше Tundra был установлен экспедиционный багажник со складной палаткой.

Машина будет продана на аукционе. Все средства с ее реализации направят на благотворительность.