Honda Fit нового поколения дебютирует раньше, чем все думали

Текст: Алиса Шашкова
Актуальный малолитражный автомобиль Honda Fit появился в продаже в 2020 году. Благодаря своему привлекательному дизайну и гибридной системе e:HEV машина стала настоящим бестселлером в своем сегменте. 

Но жизненный цикл конкретно этой итерации «Фит» подходит к концу, а это значит, что вскоре популярный японский компакт ожидает перехода в следующую генерацию, которая, по слухам, будет представлена раньше, чем все думают.

По данным японских СМИ, Honda Fit новой генерации могут показать уже в конце 2025 года, а продажи машины начать в следующем году.

Концепт-кар Honda Sustaina-C

В основе дизайна автомобиля, скорее всего, будет лежать концепция Sustaina-C Concept образца 2023 года, которая выделялась ретро-шармом благодаря квадратным линиям кузова, круглым фарам, уникальным бамперам и резко наклоненному капоту. 

Производитель пока не раскрывает направление масштабного обновления Fit, но инсайдеры полагают, что машине будет положена новейшая силовая установка e:HEV с 1,5-литровым двигателем и электромотором.

Гибридная силовая установка e:HEV, которая может появиться в новом Honda Fit

Такой тандем обеспечит хэтчбеку улучшенную на 40% экономию топлива в сравнении с текущей версией за счет расширения области крутящего момента и диапазона скоростей.

Новая силовая установка e:HEV должна повысить эффективность передачи крутящего момента при прямом вращении двигателя, а также снизить производственные затраты за счет унифицированной конструкции. 

Фото:Kuruma, Honda

