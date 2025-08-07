Новый минивэн Nissan, претендующий на лавры Toyota Alphard, готовится к премьере

Компания Nissan работает над полностью новым поколением флагманского минивэна Toyota Alphard. Ожидается, что дизайн машины обновится, ходовые качества будут улучшены, а техническая часть доработана, чтобы навязать конкуренцию бестселлеру Toyota Alphard.
Японский портал «BestCarWeb» выложил в интернет первые рендерные изображения этой модели, попутно рассказав когда стоит ждать ее премьеры и каким окажется ее оснащение.
Ожидается, что новый большой минивэн «Ниссан» приобретет угловатую внешность с необычным оформлением передней части кузова, пиксельными дневными ходовыми огнями, футуристичными колесными дисками и потайными дверными ручками.
Инсайдеры обещают, что новый Elgrand получит под капот гибридный силовой агрегат e-Power нового поколения, работающий на базе 1,5-литрового турбированного ДВС.
Последний будет использоваться исключительно для выработки электроэнергии, а приводить в движение колеса предстоит отдельному электромотору.
Разработчики системы обещают улучшенные мощностные характеристики, плавность хода и повышенный акустический комфорт и сокращение вибраций, что должно вывести Elgrand на уровень премиальных минивэнов.
Параллельно Nissan работает над спецификацией Nismo, которая обеспечит новому Elgrand более спортивные настройки подвески и двигателя.
Официальная презентация флагманского минивэна «Ниссан», который составит конкуренцию Toyota Alphard, должна состояться весной 2026 года.