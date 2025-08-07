Новый минивэн Nissan, претендующий на лавры Toyota Alphard, готовится к премьере

ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн Nissan, претендующий на лавры Toyota Alphard, готовится к премьере

Текст: Алексей Шмидт
Компания Nissan работает над полностью новым поколением флагманского минивэна Toyota Alphard. Ожидается, что дизайн машины обновится, ходовые качества будут улучшены, а техническая часть доработана, чтобы навязать конкуренцию бестселлеру Toyota Alphard.

Японский портал «BestCarWeb» выложил в интернет первые рендерные изображения этой модели, попутно рассказав когда стоит ждать ее премьеры и каким окажется ее оснащение.

ELGRAND F 250610 SO 1
Nissan Elgrand нового поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что новый большой минивэн «Ниссан» приобретет угловатую внешность с необычным оформлением передней части кузова, пиксельными дневными ходовыми огнями, футуристичными колесными дисками и потайными дверными ручками.

Инсайдеры обещают, что новый Elgrand получит под капот гибридный силовой агрегат e-Power нового поколения, работающий на базе 1,5-литрового турбированного ДВС.

Последний будет использоваться исключительно для выработки электроэнергии, а приводить в движение колеса предстоит отдельному электромотору. 

5in1 JP 2 v02 1
Силовая установка e-Power нового поколения (5 в 1)

Разработчики системы обещают улучшенные мощностные характеристики, плавность хода и повышенный акустический комфорт и сокращение вибраций, что должно вывести Elgrand на уровень премиальных минивэнов. 

Параллельно Nissan работает над спецификацией Nismo, которая обеспечит новому Elgrand более спортивные настройки подвески и двигателя. 

Официальная презентация флагманского минивэна «Ниссан», который составит конкуренцию Toyota Alphard, должна состояться весной 2026 года. 

Фото:BestCarWeb

