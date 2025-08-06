Новый уникальный гиперкар Bugatti может оказаться оспортивленной версией Chiron Profilee

Последний тизер Bugatti, посвященный спорой премьере уникальной модели, дает больше намеков на то, как может выглядеть этот автомобиль.

Официальный дебют машины запланирован на завтрашний день – 7 августа. А пока французский автопроизводитель дразнит тизерным видеороликом, на кадрах которого видна задняя часть этого авто. Собирать его, по слухам, будут по индивидуальным заказам.

Официальный тизер нового гиперкара Bugatti

Первое, что приходит в голову, при взгляде на заднее антикрыло машины – речь идет о Chiron Profilee – эксклюзивной модели, которая появится в финальном производственном цикле «Широна».

Зарубежные журналисты предполагают, что речь идет не просто о Chiron Profilee, а о его спортивной модификации.

Официальный тизер нового гиперкара Bugatti

Автомобилю предстоит примерить агрессивный передний аэродинамический обвес с двойным сплиттером и большими воздухозаборниками, а также получить в оснащение 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями мощностью 1600 лошадиных сил.

Для сравнения, в модели Profilee этот легендарный мотор развивает 1500 «сил». Таким образом разница между машинами может составить порядка 100 л.с.