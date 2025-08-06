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Новый уникальный гиперкар Bugatti может оказаться оспортивленной версией Chiron Profilee

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
bugatti chiron profilee 2022

Последний тизер Bugatti, посвященный спорой премьере уникальной модели, дает больше намеков на то, как может выглядеть этот автомобиль. 

Официальный дебют машины запланирован на завтрашний день – 7 августа. А пока французский автопроизводитель дразнит тизерным видеороликом, на кадрах которого видна задняя часть этого авто. Собирать его, по слухам, будут по индивидуальным заказам. 

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Официальный тизер нового гиперкара Bugatti

Первое, что приходит в голову, при взгляде на заднее антикрыло машины – речь идет о Chiron Profilee – эксклюзивной модели, которая появится в финальном производственном цикле «Широна». 

Зарубежные журналисты предполагают, что речь идет не просто о Chiron Profilee, а о его спортивной модификации.

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Официальный тизер нового гиперкара Bugatti

Автомобилю предстоит примерить агрессивный передний аэродинамический обвес с двойным сплиттером и большими воздухозаборниками, а также получить в оснащение 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями мощностью 1600 лошадиных сил.

Для сравнения, в модели Profilee этот легендарный мотор развивает 1500 «сил». Таким образом разница между машинами может составить порядка 100 л.с.

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Фото:Bugatti

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