Раскрыты худшие годы для покупки Honda CR-V: владельцы называют их «драндулетами»

Honda CR-V – самый продаваемый кроссовер японского автопроизводителя и один из самых популярных среди всех моделей этой компании.

Однако далеко не каждый подержанный CR-V является идеальным выбором с точки зрения надежности.

Понять какие CR-V стоит избегать можно по отзывам на профильных форумах и сервисным кампаниям, под которые попадали различные его версии. Судя по ним, наиболее проблемными за всю историю «сервантов» являются его 2015 и 2017 годы выпуска.

Honda CR-V 2017

Honda CR-V 2017

В отличие от более поздних моделей, Honda CR-V демонстрирует обширный список проблем, на которые жаловались его владельцы. В частности, во многих моделях 2017 года в моторном масле обнаруживался бензин на пробегах уже в 20 тысяч километров.

Как правило, просачивание бензина в моторное масло автомобиля с ДВС является результатом неполного сгорания, что негативным образом сказывается на состоянии его блока цилиндров.

Кроме того, из-за огромного количества жалоб со стороны владельцев (более 525 штук) авторитетный журнал «CarComplaints» присвоил Honda CR-V 2017 года звание «Осторожно, драндулет!», которое достается машинам с непропорционально большим количеством регулярных технических проблем.

Honda CR-V 2015 года

Honda CR-V 2015

В случае с Honda CR-V наибольшее количество жалоб приходится на двигатель (порядка сотни), однако они не связаны с разбавлением масла бензином. Главная претензия к таким машинам – чрезмерная вибрация.

В общей сложности американская организация NHTSA зафиксировала более 281 жалоб на проблемы с двигателем Honda CR-V 2015 года, в частности на вибрацию и стук, из-за чего «CarComplaints» наделил такие «Серванты» устрашающим званием «Остерегайтесь драндулета!».