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У популярного кроссовера Toyota появилась стильная «топовая» версия

Текст: Алиса Шашкова
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Toyota Yaris Cross, популярный компактный кроссовер в Юго-Восточной Азии, обзавелся новой «топовой» версией SE, которая отличается от остальных не только более эксклюзивным внешним пакетом, но и полным набором технологических функций, включая новейший 1,5-литровый гибридный двигатель с низким расходом топлива.

Главной изюминкой исполнения SE является дизайн. Машина получила черную крышу и накладки на передний и задний бамперы, которые визуально добавляют ей спортивности. 

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Toyota Yaris Cross SE

Кроме того, автомобилю досталась специальная окантовка противотуманных фонарей, а в салоне «паркетника» появились дополнительные хромированные элементы.

В оснащение Yaris Cross SE вошел улучшенный видеорегистратор, интегрированный в зеркало заднего вида, светодиодная подсветка интерьера, высококачественная акустическая система и комплексная система помощи водителю TSS.

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Основным техническим новшеством «топовой» модификации кроссовера Yaris Cross стал гибридный силовой агрегат, построенный вокруг 1,5-литрового бензинового мотора на 111 лошадиных сил.

Двигатель работает в паре с вариатором и позволяет машине расходовать на каждые 100 километров пути в среднем всего 3,8-литра бензина. 

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Первым рынком для самой дорогой модификации Yaris Cross станут Филиппины. Цены на машину там будут начинаться от 29 тысяч 300 долларов или 2 миллионов 350 тысяч рублей по действующему курсу.   

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Фото:Toyota

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