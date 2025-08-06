Обнаружен заброшенный дилерский Alfa Romeo: он до сих пор заполнен автомобилями

Заброшенные автосалоны существуют по всему миру, но практически всегда они полупусты, а те машины, что в них сохранились, пребывают в удручающем состоянии. Но обнаруженный недавно в Нидерландах блогером «The Bearded Explorer» совсем другое дело.

Когда-то очень давно функционировавший шоу-рум оказался наполнен большим количеством автомобилей Alfa Romeo в основном 1990-2000 годов выпуска, также несколькими более старыми моделями, в том числе Ferrari.

На кадрах с видео можно заметить сильно потрепанный Ferrari 360 Modena, модели Alfa Romeo 156, 159 и 145, а также ржавый седан Giulia из 70-х.

Кроме того, блогеру удалось наткнуться на Alfa Romeo 166, оснащенный 3-литровым 24-клапанным двигателем V6. Легендарный автомобиль был способен развивать мощностью до 226 лошадиных сил и разгоняться до максимальной скорости в 237 километров в час.

Среди других необычных находок в автосалоне Alfa Romeo можно выделить Quadrifoglio Verde, которую можно узнать по замысловатому заднему спойлеру, а также знаменитый Alfa Romeo 156 GTA.

Замыкает список оставленных на десятилетия в дилерском центре легендарный GTV6, который на удивление пребывает в хорошем состоянии. Автомобиль оборудован 2,5-литровым мотором V6 на 160 лошадиных сил.

Какая судьба ждет весь этот внушительный автопарк – не уточняется. Скорее всего, ему придется доживать свой век вместе с самим заброшенным дилерским центром, в который не ступала нога человека уже очень давно.