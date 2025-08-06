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Volkswagen подтвердил, что новый «другой» Amarok с китайскими корнями будет гибридным

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Семейство популярного пикапа Volkswagen Amarok планируют расширить альтернативной версией, которая будет доступна для покупателей Южной Америки. Подробностей о нем с момента анонса не было, но недавно все же появились первые сведения. Причем от официальных лиц VW.

На встрече руководства Volkswagen с министром экономики Аргентины было сделано официальное заявление. Согласно ему новый альтернативный Amarok, который будут собирать и продавать в Латинской Америке, получит гибридный привод. 

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Официальный тизер альтернативного Volkswagen Amarok

Предсерийные тесты таких машин уже идут полным ходом. Автомобиль не будет представлять собой 100-процентный продукт Volkswagen.

Вместо этого его сделают модификацией китайского утилитарника Maxus Interstellar X, где он предлагается в дизельной и полностью электрической версиях. 

О турбодизельном моторе V6, которым комплектуется актуальный мировой Amarok, его альтернативной версии придется только мечтать. Вместо него автомобилю будет положена бензино-электрическая силовая установка, характеристики которой пока не уточняются.

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Китайский пикап SAIC Maxus Interstellar X

Что касается визуальной стороны модели, то она будет мало чем отличаться от китайского оригинала.

Кузов машины должен получить те же самые пропорции, а также приобрести вертикальные светодиодные задние фонари, которые использует соплатформенный Maxus Interstellar X.

Презентация нового пикапа Volkswagen должна состояться в 2027 году.

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Фото:Volkswagen, SAIC

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