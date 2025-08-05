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Популярный минивэн Toyota научились превращать в уютное кафе на колесах и не только

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Не так давно в продаже в Японии появилась обновленная версия минивэна-бестселлера Toyota Sienta, который за счет модульной конструкции салона тут же стал объектом для различных тюнинг-проектов.

Один из них под авторством Modellista получил название Sienta Juno и представляет собой переделку компактвэна в уютное кафе на колесах.

Комплект доработок позволяет путешественникам создавать внутреннее пространство, отвечающее их предпочтениям, комбинируя мебельные модули. Автомобиль можно трансформировать как в кафе, так и в рабочее пространство и даже гостиную.

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Список версий включает в себя четыре варианта комбинированных пространств: Chill, Refresh, Focus и Comfort.

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Первый (Chill) создает внутри машины убранство, напоминающее кафе, с приставным столиком для неспешного чтения. В версии Refresh задние сиденья складываются, образуя пространство, подходящее для ночлега. 

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В исполнении Focus можно рассчитывать, что салон Sienta превратится в подобие офиса, тогда как в модификации Comfort внутри минивэна можно организовать пространство, похожее на гостиную.

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Все четыре модуля продаются отдельно и устанавливаются в «Сиенту» на выбор покупателя. Цены на них варьируются от 165 тысяч до 330 тысяч иен (90 – 180 тысяч рублей). 

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Фото:Modellista

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