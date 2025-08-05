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Стало известно, где в мире чаще всего покупают Toyota Land Cruiser 300: Россия в ТОП-е 

Текст: Алиса Шашкова
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Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 был представлен в 2021 году и обновился в 2025-м. Автомобиль пользуется высокой популярностью во всем мире, но в каких странах его покупают чаще всего до сих пор было неизвестно.

Помочь разобраться в этом вопросе взялись аналитики издания «Carindustryanalysis», выяснившие какое количество «трехсотых» были проданы на планете за прошлый год с разбивкой по рынкам. 

Несмотря на то, что Toyota больше не поставляет свои машины в Россию и не выпускает их на собственном заводе в нашей стране, РФ вошла в десятку стран, где такие автомобили приобретали чаще всего.

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Страны с самым большим количеством проданных Toyota Land Cruiser 300 за 2024 год. Инфографика Carindustryanalysis

Первое место в списке государств, где Toyota Land Cruiser 300 расходился самыми большими тиражами, заняла Австралия. За 2024 год количество проданных «трехсотых» на рынке «Зеленого континента» составило 13 тысяч 790 единиц.

На второй строчке идет родная для «Тойоты» Япония – 13 тысяч 174 реализованных машин. Следом располагается Саудовская Аравия – 12 тысяч 381 экземпляр. 

В число стран, где Toyota LC300 расходился за прошлый год в самом большом количестве, также входят: ОАЭ (9 тысяч 319 штук), Оман (8 тысяч 992 единицы), Катар (8 тысяч 685 штук), Кувейт (8 тысяч 28 единиц), Ирак (7 тысяч 133 экземпляра), Россия (3 тысячи 682 штуки) и Иордания (2 тысячи 849 единиц). 

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Фото:Toyota

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