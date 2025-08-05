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В США рекламируют сервис по продаже подержанных машин автомобилем Lada

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Автомобили Lada стали все чаще врываться в новостную повестку в США.

Сначала Республиканская партия использовала изображение старых «Жигулей» в твите о том, что новый законопроект администрации Дональда Трампа «сделает автомобили снова великими» и «будет способствовать возвращению великого американского автомобиля».

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А теперь еще одна, на этот раз более современная Lada, засветилась в рекламе нового крупного сервиса по продажам машин в Штатах.

Автором проекта является компания «Amazon», которая задействовала фотографию универсала Lada Vesta SW Cross оранжевого цвета.

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Скриншот с сервиса Amazon Autos

Почему выбор пал именно на эту модель Lada и вообще на продукцию компании «АвтоВАЗ», которая не продается в США, пока остается лишь догадываться. Не исключено, что маркетологам просто понравился фирменный оранжевый цвет «Лады», известный в палитре компании как «Марс». 

Напомним, с конца мая этого года Lada Vesta SW Cross имеет еще более яркую палитру – красный цвет «Фламенко». Такие машины были запечатлены в одном из цехов «АвтоВАЗа».

Сейчас за универсалы повышенной проходимости в России в стартовых версиях просят чуть меньше 2 миллионов рублей. 

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Фото:Соцсети

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