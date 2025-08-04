Hyundai i30 готовится к очередной модернизации

Третье поколение Hyundai i30 уверенно приближается к своему десятилетию и, вероятно, отпразднует его без каких-либо серьезных изменений.

Представленный в 2016 году автомобиль пережил второй по счету рестайлинг в начале прошлого года и уже на пути к третьему. По крайней мере на это указывают свежие шпионские фотографии модели, сделанные голландским изданием «Auto Week».

Модернизированный i30 был недавно замечен в ходе тестов в версии универсал. Как и положено еще не представленной модели машина выделялась обилием камуфляжной маскировки, но даже сквозь нее было заметно, что в экстерьере этого Hyundai мало что изменится.

Фары i30 были переделаны еще во время предыдущего обновления и, вероятно, на этот раз они останутся нетронутыми.

А вот что точно поменяется, так это решетка радиатора и бамперы, которым, вероятно, предстоит сменить вид и конструкцию.

Ни о каких механических переменах речи в случае с новым Hyundai i30 не идет. Более того, машина осталась без агрегатных изменений и во время предыдущего рестайлинга.

С большой долей вероятности машина продолжит продаваться в варианте «мягкий гибрид», но не исключены и сюрпризы.

Что еще интереснее, двоюродный брат Hyundai i30 (Kia Ceed) не пойдет по пути своего родственника и в ближайшее время сменит поколение.