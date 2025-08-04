Конкурент Toyota RAV4 от Hyundai изменится почти до неузнаваемости

Hyundai готовится представить новое, пятое по счету поколение своего кроссовера-бестселлера Tucson, конкурирующего на мировом рынке с Toyota RAV4 и другими представителями этого компактного SUV-класса.

Недавно студия дизайна из Южной Кореи «NYMammoth» представила собственные концепт-арты внешности реформенного Tucson, судя по которым машина может заметным образом поменяться с точки зрения экстерьера.

Показанный на неофициальных изображениях автомобиль может получить вертикальные дневные ходовые огни, переходящие в горизонтальные кластеры. Ниже разместится основной блок светотехники, а также решетка радиатора и бампер, окрашенный в цвет кузова лишь наполовину.

Боковины кузова будут модернизированы за счет появления новомодных потайных дверных ручек и иной линии остекления, а накладки на колесных арках получат более квадратную форму.

В салоне Tucson 5-й генерации может приобрести перелицованную переднюю панель, новый руль, другой селектор трансмиссии, а также мультимедийную систему нового поколения на базе Pleos OS.

Концепт мультимедийной системы Pleos OS

В отличие от широкоформатных дисплеев, который используют в актуальных моделях Hyundai, информационно-развлекательный экран в новом Tucson будет иметь соотношение сторон, аналогичное тачскрину планшета (16:9), а его интерфейсу предстоит повторять интерфейс современных смартфонов.

Силовые агрегаты кроссовера, скорее всего, будут ориентированы на экологичность и экономичность. Ожидается, что в линейку двигателей «паркетника» войдут как простые, так и подключаемые гибриды, способные проезжать в режиме электромобиля до 100 км.

Полноценная премьера Hyundai Tucson пятого поколения состоится в середине 2026 года.