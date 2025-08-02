У популярного седана Kia возникли проблемы с отклеиванием деталей салона

Среднеразмерный седан Kia K5 пришел на смену модели Kia Optima, став новым бестселлером корейского автопроизводителя в категории 4-дверок.

Автомобиль позволял компании удерживать на плаву этот сегмент за счет стабильных продаж и широкому списку опций. Но в последнее дела K5 идут не так хорошо, как хотелось бы Kia, а теперь все станет еще хуже.

К череде отзывных кампаний, которые начались с 2023 года, вскоре присоединится еще один, связанный с отслаиванием деталей отделки салона.

Салон Kia K5 2025

Согласно отзывной информации, проблема заключается в том, что накладка на заднюю стойку внутри Kia K5 может постепенно расслоиться и отсоединиться от основания молдинга.

В «Киа» указывают на дефект со стороны поставщика Keumgang Chemical, который нанес недостаточно клеевого слоя между декоративной накладкой и основанием молдинга.

Корейский автопроизводитель уже подготовил решение проблемы. Хотя этот дефект не покрывается действующими гарантийными обязательствами, компания пообещала заменить панели на всех неисправных автомобилях за свой счет.

Kia K5 2025

Отремонтированные машины получат механическое крепление для накладки на заднюю салонную стойку, которое дополнит обычный клей. Более того, утверждается, что машины, сходящие с конвейера с 25 июля 2024 года, уже имеют исправленные крепления для панели.