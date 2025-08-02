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У популярного седана Kia возникли проблемы с отклеиванием деталей салона

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Среднеразмерный седан Kia K5 пришел на смену модели Kia Optima, став новым бестселлером корейского автопроизводителя в категории 4-дверок.

Автомобиль позволял компании удерживать на плаву этот сегмент за счет стабильных продаж и широкому списку опций. Но в последнее дела K5 идут не так хорошо, как хотелось бы Kia, а теперь все станет еще хуже.

К череде отзывных кампаний, которые начались с 2023 года, вскоре присоединится еще один, связанный с отслаиванием деталей отделки салона.

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Салон Kia K5 2025

Согласно отзывной информации, проблема заключается в том, что накладка на заднюю стойку внутри Kia K5 может постепенно расслоиться и отсоединиться от основания молдинга. 

В «Киа» указывают на дефект со стороны поставщика Keumgang Chemical, который нанес недостаточно клеевого слоя между декоративной накладкой и основанием молдинга. 

Корейский автопроизводитель уже подготовил решение проблемы. Хотя этот дефект не покрывается действующими гарантийными обязательствами, компания пообещала заменить панели на всех неисправных автомобилях за свой счет.

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Kia K5 2025

Отремонтированные машины получат механическое крепление для накладки на заднюю салонную стойку, которое дополнит обычный клей. Более того, утверждается, что машины, сходящие с конвейера с 25 июля 2024 года, уже имеют исправленные крепления для панели. 

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Фото:Kia

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