Новая практичная Toyota для дачников раскрыла о себе новые подробности

Создание нового поколения знаменитого пикапа Toyota Hilux идет полным ходом. Жизненный цикл актуальной генерации этой модели был начат еще в ноябре 2015 года, но в ближайшее время он подойдет к концу и одна из самых практичных машин «Тойоты» наконец-то будет модернизирована.

Автомобиль уже вышел на финальную стадию тестирования, о чем ранее свидетельствовали шпионские фотографии из Таиланда и Аргентины. Воспользовавшись ими цифровые художники и журналисты из Латинской Америки раскрыли об этой модели новые, ранее неизвестные подробности.

Среднеразмерному пикапу «Тойоты» предстоит заметно измениться внешне, получив новую кабину. Машине перелицуют переднюю часть кузова и корму, но боковины оставят без перемен.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hilux

Нынешний Hilux построен на платформе IMV и, скорее всего, реформенный пикап сохранит эту техническую базу. Габариты машины вырастут к актуальным размерам (5,32-метра в длину, 1,85-метра в ширину и 1,81-метра в высоту).

Единственное, что может остаться неизменным, это колесная база, которая в случае с актуальным пикапом составляет 3,08-метра.

Прототип новой генерации Toyota Hilux

Технические перемены в новом «Хайлакс» сейчас засекречены, но инсайдерам удалось выяснить, что автомобиль тестируют с мягко-гибридной силовой установкой, объединяющей в себе 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор на 204 лошадиные силы и электрический довесок в виде 16-сильного электромотора (вместо стартера и генератора). Дополняет этот тандем комплект литий-ионных аккумуляторов на 0,2 кВт/ч.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач будет заменена на более современную 8-скоростную, подвеску переработают в угоду большей жесткости, а электроусилитель придет на смену гидроусилителю рулевого управления.

Интерьер новой Toyota Hilux (спекулятивный рендер)

В салоне машина должна приобрести новый мультимедийный центр и даже цифровую комбинацию приборов, а общее качество материалов интерьера будет улучшено.

Справить премьеру новый Toyota Hilux может до конца этого года.