Гиперкары на десятки миллионов долларов, изъятые у преступников, выставят на аукцион

Аукционный дом «Bonhams» готовится выставить на торги ряд гиперкаров, конфискованных полицией Лас-Вегаса ранее в этом году. Все они лимитированы и стоят баснословных денег.

Среди них Bugatti Divo (один из 40 единиц), Bugatti Chiron Super Sport (один из 60), Pagani Huayra R (один из 30), Apollo Intensa Emozione (один из 10).

Машины принадлежали родственникам Джонгу и Нилуфару Ри, которым было предъявлено в общей сложности 75 обвинений, связанных со сложной мошеннической схемой. Благодаря ей они обманули своих клиентов на 57 миллионов долларов.

Bugatti Divo

Преступники заманивали богатых клиентов покупать дорогие суперкары через свои компании и не забирать, чтобы затем перепродавать другим за большие суммы.

Однако последних не существовало и приобретенные покупателям спортивные машины в итоге оседали на их парковках.

Pagani Huayra R

Список лотов ближайшего аукциона уже раскрыт. И в них никаким образом не упоминается роль, которую они сыграли в мошеннической схеме. Что еще интереснее, некоторые автомобили немного отличаются от оригинальных.

К примеру, чтобы якобы перепродать Pagani Huayra R дороже преступники обклеили его яркой лентой, которую можно снять за считанные минуты.

Apollo Intensa Emozione

Еще хуже выглядит суперредкий гиперкар Apollo, который внутри был разобран на запчасти и не имеет цельного салона.

Apollo Intensa Emozione

Что интересно, сомнительная история этих машин может сыграть для них хорошую службу. Реализовать автомобили с такими юридическими нюансами и участием в мошеннической схеме на вторичном рынке США было бы практически невозможно.