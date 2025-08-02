Гиперкары на десятки миллионов долларов, изъятые у преступников, выставят на аукцион

Аукционный дом «Bonhams» готовится выставить на торги ряд гиперкаров, конфискованных полицией Лас-Вегаса ранее в этом году. Все они лимитированы и стоят баснословных денег.
Среди них Bugatti Divo (один из 40 единиц), Bugatti Chiron Super Sport (один из 60), Pagani Huayra R (один из 30), Apollo Intensa Emozione (один из 10).
Машины принадлежали родственникам Джонгу и Нилуфару Ри, которым было предъявлено в общей сложности 75 обвинений, связанных со сложной мошеннической схемой. Благодаря ей они обманули своих клиентов на 57 миллионов долларов.
Преступники заманивали богатых клиентов покупать дорогие суперкары через свои компании и не забирать, чтобы затем перепродавать другим за большие суммы.
Однако последних не существовало и приобретенные покупателям спортивные машины в итоге оседали на их парковках.
Список лотов ближайшего аукциона уже раскрыт. И в них никаким образом не упоминается роль, которую они сыграли в мошеннической схеме. Что еще интереснее, некоторые автомобили немного отличаются от оригинальных.
К примеру, чтобы якобы перепродать Pagani Huayra R дороже преступники обклеили его яркой лентой, которую можно снять за считанные минуты.
Еще хуже выглядит суперредкий гиперкар Apollo, который внутри был разобран на запчасти и не имеет цельного салона.
Что интересно, сомнительная история этих машин может сыграть для них хорошую службу. Реализовать автомобили с такими юридическими нюансами и участием в мошеннической схеме на вторичном рынке США было бы практически невозможно.