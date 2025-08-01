Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

В модельной линейке Toyota сейчас есть кроссовер Yaris Cross, который существует в двух разных итерациях. Первый предлагается в Европе, Австралии и Японии, тогда как второй, отличающийся платформой, продается в Юго-Восточной Азии. В обоих случаях машина носит статус местного бестселлера и входит в список самых популярных «Тойот».

На днях Yaris Cross был проверен организацией ASEAN NCAP, которая отвечает за безопасность местных популярных автомобилей.

По результатам краш-тестов Toyota Yaris Cross был присвоен высший рейтинг безопасности – 5 звезд из 5 возможных.

Крашт-ест Toyota Yaris Cross

Эксперты убедились, что кроссовер неплохо защищает взрослых пассажиров, гарантируя им в потенциальном ДТП относительно низкий риск травм. Самым уязвимым местом оказались голени водителя, а в боковом тесте автомобиль и вовсе получил высший балл.

Еще больше кроссовер Toyota блистал в тестах на защиту детей. Автомобиль заработал максимальные баллы за фронтальный и боковой удары.

Также были протестированы передовые системы помощи водителю. Система автономного экстренного торможения показала себя не идеальной, но все же заработала удовлетворительную оценку от жюри. Баллы были снижены за отсутствие напоминаний о непристегнутых ремнях безопасности для пассажиров заднего ряда.

Незначительные недостатки не смогли снизить оценку безопасности Yaris Cross ниже 5 звезд. Автомобиль был признан одним из самых безопасных в Азии.