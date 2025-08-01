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Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

Текст: Ростислав Архипов
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В модельной линейке Toyota сейчас есть кроссовер Yaris Cross, который существует в двух разных итерациях. Первый предлагается в Европе, Австралии и Японии, тогда как второй, отличающийся платформой, продается в Юго-Восточной Азии. В обоих случаях машина носит статус местного бестселлера и входит в список самых популярных «Тойот». 

На днях Yaris Cross был проверен организацией ASEAN NCAP, которая отвечает за безопасность местных популярных автомобилей. 

По результатам краш-тестов Toyota Yaris Cross был присвоен высший рейтинг безопасности – 5 звезд из 5 возможных. 

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Крашт-ест Toyota Yaris Cross

Эксперты убедились, что кроссовер неплохо защищает взрослых пассажиров, гарантируя им в потенциальном ДТП относительно низкий риск травм. Самым уязвимым местом оказались голени водителя, а в боковом тесте автомобиль и вовсе получил высший балл. 

Еще больше кроссовер Toyota блистал в тестах на защиту детей. Автомобиль заработал максимальные баллы за фронтальный и боковой удары.

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Также были протестированы передовые системы помощи водителю. Система автономного экстренного торможения показала себя не идеальной, но все же заработала удовлетворительную оценку от жюри. Баллы были снижены за отсутствие напоминаний о непристегнутых ремнях безопасности для пассажиров заднего ряда.

Незначительные недостатки не смогли снизить оценку безопасности Yaris Cross ниже 5 звезд. Автомобиль был признан одним из самых безопасных в Азии. 

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Фото:ASEAN NCAP

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