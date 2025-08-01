Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых покупателей

Компания Nissan опубликовала в соцсетях новый тизерный ролик, намекающий на скорое появление в линейке этого автопроизводителя новой модели. В видеосюжете показана «безлунная ночь на высоте 4500 метров над уровнем моря и место, созданное для наблюдения за галактиками».

Венчает ролик фраза: «А теперь взгляните на кое-что другое. Следите за новостями».

Официальный тизер новой модели Nissan

Японский автопроизводитель пока не раскрыл название и подробности о новой модели, но, скорее всего, речь идет о собственной версии Nissan компактвэна, известного как Renault Triber (заглавное фото). Этот автомобиль отличается своими небольшими габаритами и 7-местным салоном, а также доступной ценой.

Ранее руководство Nissan подтвердило выпуск нового компактного минивэна, который будет построен на той же платформе, что и аналогичная модель Renault.

Официальный тизер новой модели Nissan

У родственного компактвэна новинка «Ниссан» должна позаимствовать двигатель, в частности его литровый 3-цилиндровый бензиновый атмосферник» на 71 лошадиную силу и 96 Нм крутящего момента. Ассистировать ему будут аналогичные в случае с Triber трансмиссии – 5-ступенчатая МКПП или 5-скоростной робот AMT.

Ожидается, что новая модель Nissan отличится от Renault Triber дизайном, который выполнят с оглядкой на последние новинки компании.

Сколько будет стоить автомобиль пока неизвестно, но, вероятно, его цена окажется близка к соплатформенному Renault Triber. За последнего в Индии сейчас просят от 630 тысяч рупий или 580 тысяч рублей.