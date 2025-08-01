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Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых покупателей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
20191103010626 Renault Triber interior top 1

Компания Nissan опубликовала в соцсетях новый тизерный ролик, намекающий на скорое появление в линейке этого автопроизводителя новой модели. В видеосюжете показана «безлунная ночь на высоте 4500 метров над уровнем моря и место, созданное для наблюдения за галактиками». 

Венчает ролик фраза: «А теперь взгляните на кое-что другое. Следите за новостями».

тизер ниссан 7 мест
Официальный тизер новой модели Nissan

Японский автопроизводитель пока не раскрыл название и подробности о новой модели, но, скорее всего, речь идет о собственной версии Nissan компактвэна, известного как Renault Triber (заглавное фото). Этот автомобиль отличается своими небольшими габаритами и 7-местным салоном, а также доступной ценой. 

Ранее руководство Nissan подтвердило выпуск нового компактного минивэна, который будет построен на той же платформе, что и аналогичная модель Renault. 

New Nissan MPV 1
Официальный тизер новой модели Nissan

У родственного компактвэна новинка «Ниссан» должна позаимствовать двигатель, в частности его литровый 3-цилиндровый бензиновый атмосферник» на 71 лошадиную силу и 96 Нм крутящего момента. Ассистировать ему будут аналогичные в случае с Triber трансмиссии – 5-ступенчатая МКПП или 5-скоростной робот AMT.

Ожидается, что новая модель Nissan отличится от Renault Triber дизайном, который выполнят с оглядкой на последние новинки компании. 

Сколько будет стоить автомобиль пока неизвестно, но, вероятно, его цена окажется близка к соплатформенному Renault Triber. За последнего в Индии сейчас просят от 630 тысяч рупий или 580 тысяч рублей. 

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Фото:Nissan

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