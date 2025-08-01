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Honda обновила гибридный Civic

Текст: Алексей Шмидт
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Одиннадцатое поколение Honda Civic увидело свет в 2021 году. Машина стала гибридом и в прошлом году подверглась обновлению в Японии. А теперь ей удалось пережить еще одну незначительную модернизацию в «Старом Свете». 

В Европе состоялась премьера реформенного Honda Civic Hybrid. Автомобиль получил новый, чуть более агрессивный внешний облик с динамичным передним бампером, отказался от противотуманок во всех исполнениях, а также приобрел новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с десятью спицами (для средней и «топовой» комплектаций их цвет может быть черным).

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Обновленный Honda Civic Hybrid для Европы

Завершил список внешних перемен в новом Civic новый оттенок Seabed Blue, который заменил дорестайлинговый цвет Premium Crystal Blue. 

В салоне изменения оказались еще более скромными. Отныне во всех комплектациях потолок «Сивик» выполнен в черном цвете, а вокруг воздуховодов установлены матовые хромированные вставки.

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В самой дорогой модификации в арсенал автомобиля входит фоновая подсветка интерьера, а в средней предусмотрен подогрев рулевого колеса и 10,2-дюймовый дисплей водителя. Беспроводная зарядка для смартфона с обновлением входит во все версии модели. 

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Под капотом все осталось без изменений. Это означает, что машина сохраняет свой 2-литровый 4-цилиндровый «атмосферник», работающий в составе гибридной силовой установки.

Мощность этого ДВС в связке с электромотором составляет 181 лошадиную силу. На разгон с места до 100 км/ч уходит 7,8-секунды, а максимальная скорость равна 180 километрам в час. 

Прием заказов на реформенный Honda Civic Hybrid в Европе уже стартовал.

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Фото:Honda

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