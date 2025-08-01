Toyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Полицейские машины сильно отличаются от страны к стране во всем мире. К примеру, в США в качестве таких автомобилей часто используются Ford Explorer и Dodge Charger, а в большей части Европы BMW 3-Series Touring и Volvo V60.

Недавно стало известно, что на Гибралтаре начали использовать в качестве полицейского авто новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. И, надо сказать, специальная ливрея оказалась этой модели к лицу.

Toyota Land Cruiser Prado в версии для полиции

Владельцем машины заявлена компания Toyota Gibraltar Stockholdings (TGS), представляющая собой филиал «Тойоты», который поставляет автомобили Организации объединенных наций и Красному Кресту.

Полицейский Land Cruiser Prado построен на базе простой комплектации этой модели и отличается от массового внедорожника не только наклейками, мигалками и сиренами, но и другими важными деталями. Вся специальная электропроводка интегрирована в автомобиль с завода, а не устанавливается на него сторонними компаниями.

К примеру, кнопки управления сиреной расположены в ряду обычных переключателей, радио и система громкой связи являются штатным оборудованием, а в багажнике установлен металлический разделитель.

Роскоши внутри не предусмотрено. Сиденья полицейского Prado выполнены из ткани и не имеют электрорегулировок, а сенсорный экран максимально простой.

Механически «Прадо» для полиции отличается от своего массового родственника более мощными опорами двигателя, защитой картера и топливного бака, которых в машине сразу два (до 110 литров).

Мощностные характеристики машины повторяют обычный внедорожник. Под его капотом будет размещен 2,8-литровый турбодизельный мотор 1GD-FTV, выдающий 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента.

Для обычных покупателей Toyota Land Cruiser Prado в таком оснащении будут недоступны.