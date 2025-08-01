ДомойАвтоновости сегодняToyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Toyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия toyota land cruiser prado police package 1 1754034553 1

Полицейские машины сильно отличаются от страны к стране во всем мире. К примеру, в США в качестве таких автомобилей часто используются Ford Explorer и Dodge Charger, а в большей части Европы BMW 3-Series Touring и Volvo V60. 

Недавно стало известно, что на Гибралтаре начали использовать в качестве полицейского авто новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. И, надо сказать, специальная ливрея оказалась этой модели к лицу.

toyota land cruiser prado police package 1 1754034553
Toyota Land Cruiser Prado в версии для полиции

Владельцем машины заявлена компания Toyota Gibraltar Stockholdings (TGS), представляющая собой филиал «Тойоты», который поставляет автомобили Организации объединенных наций и Красному Кресту.

toyota land cruiser prado police package 7 1754034554

Полицейский Land Cruiser Prado построен на базе простой комплектации этой модели и отличается от массового внедорожника не только наклейками, мигалками и сиренами, но и другими важными деталями. Вся специальная электропроводка интегрирована в автомобиль с завода, а не устанавливается на него сторонними компаниями. 

toyota land cruiser prado police package 4 1754034555

К примеру, кнопки управления сиреной расположены в ряду обычных переключателей, радио и система громкой связи являются штатным оборудованием, а в багажнике установлен металлический разделитель.

Роскоши внутри не предусмотрено. Сиденья полицейского Prado выполнены из ткани и не имеют электрорегулировок, а сенсорный экран максимально простой.

toyota land cruiser prado police package 5 1754034553

Механически «Прадо» для полиции отличается от своего массового родственника более мощными опорами двигателя, защитой картера и топливного бака, которых в машине сразу два (до 110 литров). 

Мощностные характеристики машины повторяют обычный внедорожник. Под его капотом будет размещен 2,8-литровый турбодизельный мотор 1GD-FTV, выдающий 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. 

Для обычных покупателей Toyota Land Cruiser Prado в таком оснащении будут недоступны.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых...

Один из лучших внедорожников для охотников и рыбаков...

Honda обновила гибридный Civic

Крошечный минивэн Honda начального уровня превратили в спальню...

Honda представит новый электрический мотоцикл 2 сентября

Самый экстравагантный кроссовер Nissan возвращается: первые изображения

Новый рамный вездеход Kia получил праворульную версию

Блогер узнал, почему японцы избавляются от своих автомобилей...

Самым «глупым» автомобилем в 2025 году назвали одну...

Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в...

Один из самых продаваемых седанов Hyundai не узнают...

Новый недорогой спорткупе Toyota GR86 показали на спекулятивных...

Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Новый рамный внедорожник начального уровня от Toyota будет...

Toyota Land Cruiser Prado и другие популярные машины...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+