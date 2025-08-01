Крошечный минивэн Honda начального уровня превратили в спальню на колесах для четверых человек

Самый популярный легковой автомобиль Honda в сегменте кей-каров N-Box в последнее время все чаще становится объектом для проектов компаний, выпускающих кемперы. Очередное свое творение, построенное на базе этого компакта, недавно представил японский бренд «White House Camper».

Новинка получила название Camper Neo и представляет собой машину, переделанную в мобильную спальню для четверых человек.

Honda N-Box Camper Neo

Camper Neo был создан на платформе N-Box и использует специальную подъемную конструкцию, установленную на крыше.

Внутри нее может с удобствами разместиться до двух путешественников. Пневматические домкраты с обеих сторон облегчают эксплуатацию и повышают устойчивость навеса.

Для еще двух людей предусмотрено место в салоне автомобиля. Надувной матрас длиной 180 и шириной 110 см сочетается со сложенными спинками передних сидений и задних сидений образует полностью ровный пол, превращаясь в подобие большой и удобной кровати.

Сам матрас продается отдельно от кемпера и стоит в Японии от 44 тысяч иен (23,5 тысячи рублей).

Полноценный кемпер N-Box Camper Neo с откидным верхом оценен в «Стране восходящего солнца» в 2 миллиона 648 тысяч 800 иен (1,4-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу).