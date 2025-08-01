Honda представит новый электрический мотоцикл 2 сентября

Японский автопроизводитель Honda, владеющий в том числе мотоциклетным подразделением бренда, выложил в интернет первое тизерное изображение своего нового мотоцикла, работающего на электричестве. Его официальная презентация должна состояться уже через месяц – 2 сентября.

Подробностей о новой модели пока немного. Судя по тизерному снимку, байк будет иметь визуальные сходства с представленным ранее концептом EV Fun (заглавное изображение).

Тизер нового электробайка Honda

Прототип разрабатывали для достижения производительности мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом около 500 кубических сантиметров.

В Honda намекнули, что производительность ее нового электробайка составит около 50 лошадиных сил, а крутящий момент будет гораздо выше.

Тизер нового электробайка Honda

В арсенал новинки должны войти большой TFT-дисплей, широкие дневные ходовые огни и зеркала на концах руля, расположенные на клипсах, оспортивленные сиденья и система быстрой зарядки CCS2, типичной для электромобилей.

В продажу новая мото-модель Honda может поступить до конца нынешнего года. Основными рынками сбыта электробайка должны оказаться страны Европы.