Honda представит новый электрический мотоцикл 2 сентября

Японский автопроизводитель Honda, владеющий в том числе мотоциклетным подразделением бренда, выложил в интернет первое тизерное изображение своего нового мотоцикла, работающего на электричестве. Его официальная презентация должна состояться уже через месяц – 2 сентября.
Подробностей о новой модели пока немного. Судя по тизерному снимку, байк будет иметь визуальные сходства с представленным ранее концептом EV Fun (заглавное изображение).
Прототип разрабатывали для достижения производительности мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом около 500 кубических сантиметров.
В Honda намекнули, что производительность ее нового электробайка составит около 50 лошадиных сил, а крутящий момент будет гораздо выше.
В арсенал новинки должны войти большой TFT-дисплей, широкие дневные ходовые огни и зеркала на концах руля, расположенные на клипсах, оспортивленные сиденья и система быстрой зарядки CCS2, типичной для электромобилей.
В продажу новая мото-модель Honda может поступить до конца нынешнего года. Основными рынками сбыта электробайка должны оказаться страны Европы.