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Honda представит новый электрический мотоцикл 2 сентября

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Японский автопроизводитель Honda, владеющий в том числе мотоциклетным подразделением бренда, выложил в интернет первое тизерное изображение своего нового мотоцикла, работающего на электричестве. Его официальная презентация должна состояться уже через месяц – 2 сентября.

Подробностей о новой модели пока немного. Судя по тизерному снимку, байк будет иметь визуальные сходства с представленным ранее концептом EV Fun (заглавное изображение).

Honda EV Bike Teaser 1
Тизер нового электробайка Honda

Прототип разрабатывали для достижения производительности мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом около 500 кубических сантиметров. 

В Honda намекнули, что производительность ее нового электробайка составит около 50 лошадиных сил, а крутящий момент будет гораздо выше. 

Honda EV Bike front 1
Тизер нового электробайка Honda

В арсенал новинки должны войти большой TFT-дисплей, широкие дневные ходовые огни и зеркала на концах руля, расположенные на клипсах, оспортивленные сиденья и система быстрой зарядки CCS2, типичной для электромобилей. 

В продажу новая мото-модель Honda может поступить до конца нынешнего года. Основными рынками сбыта электробайка должны оказаться страны Европы.

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Фото:Honda

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