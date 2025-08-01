Новый рамный вездеход Kia получил праворульную версию

Вслед за Южной Кореей новый рамный пикап компании Kia, представленный в прошлом году, выходит на автомобильный рынок страны, где машины в таком типе кузова пользуются особым спросом – Австралии.

Интерес к этой модели, разумеется, крайне велик. За короткий период дилеры «Киа» собрали на «Зеленом континенте» порядка 2 тысяч 500 заказов на этот рамный пикап, а ежегодный прогнозируемый объем продаж машины должен составить около 20 тысяч штук. Это примерно 9% доли всего рынка пикапов Австралии, но в дальнейшем этот показатель способен оказаться еще выше.

Kia Tasman для Австралии

Новый Kia Tasman будет предлагаться на австралийском рынке как в версии с одинарной, так и двойной кабиной. Кроме того, у покупателей будет возможность выбрать внедорожную модификацию X-Pro с базовым полным приводом и специальным обвесом.

В продажу в Австралии новинка «Киа» поступит с 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизельным мотором на 210 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Вариант с бензиновой «наддувной четверкой» мощностью 281 л.с. и 421 Нм, положенный южнокорейскому рынку, на «Зеленом континенте» предлагаться не будет.

Ассистировать тяжелотопливному двигателю предстоит исключительно 8-скоростной автоматической коробке передач.

Рулевая колонка машины отличится от корейского варианта расположением, адаптированным для левостороннего движения, и разместится не слева, а с правой стороны кабины.

Цены на автомобиль в Австралии стартуют от 42 тысяч 990 долларов США или от 3 миллионов 500 тысяч рублей.