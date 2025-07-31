Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в рестайлинг: первые изображения

Большой вседорожник Honda Pilot перебрался в четвертое поколение в 2022 году и постепенно подходит к периоду, когда ему может потребоваться обновление. Ожидается, что оно пройдет в ближайший год и затронет внешнюю сторону машины.
Пофантазировать на тему изменений в экстерьере и интерьере Honda Pilot недавно взялся цифровой художник «Autoya», выпустивший серию неофициальных рендеров реформенного семейного кроссовера «Хонды».
Автор изображений предположил, что основные черты вседорожника останутся неизменными, а рестайлинг затронет лишь отдельные детали его экстерьера. Машине досталась обновленная решетка радиатора, сменившая форму и внутреннее наполнение.
Для того, чтобы соответствовать ей, был перелицован бампер, который призван придать автомобилю более грозный вид.
Остальные перемены в экстерьере реформенного Pilot на неофициальных рендерах затронули его колесные диски, которые по задумке авторов этих изображений должны поменять свой дизайн на совершенно новый.
Главной переменой в интерьере модернизированного «Пилот», по слухам, может стать передняя панель, которая объединит в себе дисплеи цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы.
Агрегатные новшества в проекте обновленного Honda Pilot, вероятно, предусмотрены не будут.
Сейчас эта модель предлагается с 3,5-литровым атмосферным мотором V6, развивающим 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Помогает ему 10-скоростная автоматическая трансмиссия.