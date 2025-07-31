Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в рестайлинг: первые изображения

Большой вседорожник Honda Pilot перебрался в четвертое поколение в 2022 году и постепенно подходит к периоду, когда ему может потребоваться обновление. Ожидается, что оно пройдет в ближайший год и затронет внешнюю сторону машины.

Пофантазировать на тему изменений в экстерьере и интерьере Honda Pilot недавно взялся цифровой художник «Autoya», выпустивший серию неофициальных рендеров реформенного семейного кроссовера «Хонды».

Обновленный Honda Pilot (спекулятивный рендер)

Автор изображений предположил, что основные черты вседорожника останутся неизменными, а рестайлинг затронет лишь отдельные детали его экстерьера. Машине досталась обновленная решетка радиатора, сменившая форму и внутреннее наполнение.

Для того, чтобы соответствовать ей, был перелицован бампер, который призван придать автомобилю более грозный вид.

Остальные перемены в экстерьере реформенного Pilot на неофициальных рендерах затронули его колесные диски, которые по задумке авторов этих изображений должны поменять свой дизайн на совершенно новый.

Интерьер обновленного Honda Pilot (спекулятивный рендер)

Главной переменой в интерьере модернизированного «Пилот», по слухам, может стать передняя панель, которая объединит в себе дисплеи цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы.

Агрегатные новшества в проекте обновленного Honda Pilot, вероятно, предусмотрены не будут.

Сейчас эта модель предлагается с 3,5-литровым атмосферным мотором V6, развивающим 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Помогает ему 10-скоростная автоматическая трансмиссия.