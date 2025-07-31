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Один из самых продаваемых седанов Hyundai не узнают в новом поколении

Текст: Ростислав Архипов
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В гамме моделей Hyundai седан Avante/Elantra занимает особое место. Машина является одной из самых популярных в портфолио 4-дверок корейского бренда на родине и сейчас пребывает в седьмом поколении, которое 2020 года успело пережить сразу несколько модернизаций. 

Впрочем, существенным образом на продажах машины это не отразилось и спрос на нее продолжает стагнировать. Решить эту проблему Hyundai собирается в новой генерации, которая сулит Avante/Elantra радикальное внешнее преображение.

Прогнозом изменений в дизайне машины на днях поделился цифровой художник с ником «GotchaCars». По его мнению, в будущем поколении Avante/Elantra поменяется почти до неузнаваемости. 

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Концепт-арт нового поколения Hyundai Avante/Elantra

Спереди концепт-арт этого седана Hyundai было решено наделить необычными Г-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, под которыми расположатся отдельные кластеры головной оптики.

Решетка радиатора машины стала очень узкой и объединила в себе нижний воздухозаборник, а корма автомобиля приобрела необычную крышку багажника в виде утиного хвоста и футуристичные горизонтальные и вертикальные фонари, в совокупности образующие литеру «H» (отсылка к Hyundai).

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Концепт-арт нового поколения Hyundai Avante/Elantra

Дополнительными изменениями в экстерьере нового Avante/Elantra могут стать другие дверные ручки, а также увеличенные габариты кузова и перелицованный салон.

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Интерьер прототипа нового поколения Hyundai Avante/Elantra

Внутри машины инсайдеры ждут новейшей мультимедийной системы на базе операционки Pleos OS, а под капотом планируют увидеть исключительно гибридную силовую установку.

Скорее всего это будет бензино-электрический агрегат на базе 1,6-литрового бензинового ДВС. Новое поколение Hyundai Avante/Elantra могут представить уже в середине 2026 года. 

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Фото:GotchaCars, Shorts Car

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