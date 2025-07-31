Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua, который называли и продолжают называть бюджетной версией Toyota Prius (в отдельных странах машина именовалась Prius c), появился в 2011 году.

В 2021-м автомобиль перебрался в новое поколение, с которым перешел на современную архитектуру TNGA, а также слегка изменился внешне. А теперь эту модель ждет не менее глобальная модернизация, которая существенным образом затронет ее дизайн.

Актуальная версия Toyota Aqua

Судя по первым рендерам, опубликованным в интернете, реформенной Toyota Aqua предстоит пережить кардинальные пертурбации в экстерьере. Машину могут стилизовать под современные модели «Тойота» с их фирменными фарами С-образными фарами.

В основной блок оптики «Аквы» собираются интегрировать по четыре прожектора, а решетку радиатора и бампер перелицевать с использованием более агрессивных линий.

Спекулятивный рендер обновленного гибрида Toyota Aqua

Переменам могут подвергнуться даже боковины кузова младшего брата Prius, которые приобретут ярко выраженные выштамповки.

От реформенной Toyota Aqua ожидают улучшения технологий безопасности, а также включение в его оснащение электрического стояночного тормоза и системы автоматического удержания тормоза Auto Brake Hold.

Кроме того, в арсенал машины собираются внедрить систему помощи водителю PDA, технологию предотвращения аварий и новую навигацию, а также увеличенный дисплей приборной панели.

Силовая установка новой Toyota Aqua, скорее всего, не изменится. Машину могут продолжить продавать с 1,5-литровым рядным 3-цилиндровым ДВС, работающим в паре с электромотором.

Премьера модернизированного гибридного хэтчбека должна состояться в Японии 1 сентября.