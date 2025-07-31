Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua, который называли и продолжают называть бюджетной версией Toyota Prius (в отдельных странах машина именовалась Prius c), появился в 2011 году.
В 2021-м автомобиль перебрался в новое поколение, с которым перешел на современную архитектуру TNGA, а также слегка изменился внешне. А теперь эту модель ждет не менее глобальная модернизация, которая существенным образом затронет ее дизайн.
Судя по первым рендерам, опубликованным в интернете, реформенной Toyota Aqua предстоит пережить кардинальные пертурбации в экстерьере. Машину могут стилизовать под современные модели «Тойота» с их фирменными фарами С-образными фарами.
В основной блок оптики «Аквы» собираются интегрировать по четыре прожектора, а решетку радиатора и бампер перелицевать с использованием более агрессивных линий.
Переменам могут подвергнуться даже боковины кузова младшего брата Prius, которые приобретут ярко выраженные выштамповки.
От реформенной Toyota Aqua ожидают улучшения технологий безопасности, а также включение в его оснащение электрического стояночного тормоза и системы автоматического удержания тормоза Auto Brake Hold.
Кроме того, в арсенал машины собираются внедрить систему помощи водителю PDA, технологию предотвращения аварий и новую навигацию, а также увеличенный дисплей приборной панели.
Силовая установка новой Toyota Aqua, скорее всего, не изменится. Машину могут продолжить продавать с 1,5-литровым рядным 3-цилиндровым ДВС, работающим в паре с электромотором.
Премьера модернизированного гибридного хэтчбека должна состояться в Японии 1 сентября.