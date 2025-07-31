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Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Гибридный хэтчбек Toyota Aqua, который называли и продолжают называть бюджетной версией Toyota Prius (в отдельных странах машина именовалась Prius c), появился в 2011 году. 

В 2021-м автомобиль перебрался в новое поколение, с которым перешел на современную архитектуру TNGA, а также слегка изменился внешне. А теперь эту модель ждет не менее глобальная модернизация, которая существенным образом затронет ее дизайн.

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Актуальная версия Toyota Aqua

Судя по первым рендерам, опубликованным в интернете, реформенной Toyota Aqua предстоит пережить кардинальные пертурбации в экстерьере. Машину могут стилизовать под современные модели «Тойота» с их фирменными фарами С-образными фарами.

В основной блок оптики «Аквы» собираются интегрировать по четыре прожектора, а решетку радиатора и бампер перелицевать с использованием более агрессивных линий.

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Спекулятивный рендер обновленного гибрида Toyota Aqua

Переменам могут подвергнуться даже боковины кузова младшего брата Prius, которые приобретут ярко выраженные выштамповки.

От реформенной Toyota Aqua ожидают улучшения технологий безопасности, а также  включение в его оснащение электрического стояночного тормоза и системы автоматического удержания тормоза Auto Brake Hold.

Кроме того, в арсенал машины собираются внедрить систему помощи водителю PDA, технологию предотвращения аварий и новую навигацию, а также увеличенный дисплей приборной панели.

Силовая установка новой Toyota Aqua, скорее всего, не изменится. Машину могут продолжить продавать с 1,5-литровым рядным 3-цилиндровым ДВС, работающим в паре с электромотором. 

Премьера модернизированного гибридного хэтчбека должна состояться в Японии 1 сентября.

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Фото:Motor-Fan, Toyota

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