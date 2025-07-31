Toyota Land Cruiser Prado и другие популярные машины «поедают» больше топлива, чем заявляют их производители

Как правило, автопроизводители стремятся указывать в паспортных характеристиках близкие к реальным данные расхода топлива, но чаще всего они взяты с тестов, сделанных в лабораториях, а не на общественных дорогах.

Доказать это в очередной раз удалось Австралийской автомобильной ассоциации (AAA), которая провела тест 30 популярных в стране транспортных средств на расход топлива.

В результате оказалось, что 25 из испытанных автомобилей потребляли больше горючего, чем заявлено автопроизводителем.

Hyundai Kona Hybrid

Наибольшая разница между паспортным и реальным расходом наблюдалась у гибридного кроссовера Hyundai Kona, доходя до 33 процентов.

Следом по этому показателю шел еще один корейский «паркетник» Kia Stonic Turbo, расход топлива которого в реальной жизни оказался на 26% выше, чем того, что обещает автопроизводитель.

Ford Ranger

В список автомобилей с большой разницей между заявленным автопроизводителем расходом и реальным также вошли популярные внедорожные модели Toyota Land Cruiser Prado (на 8% больше паспортного) и Ford Ranger (+6% к паспортному расходу горючего).

Что интересно, среди общего списка протестированных машин нашлось три модели, в которых, напротив, паспортные данные по расходу топлива были завышены по сравнению с реальными.

Такими автомобилями оказались: Mercedes-Benz GLB 250 (+3%), Lexus NX350h (+7%) и Ford Transit Custom (+9%).