ДомойАвтоновости сегодняToyota Land Cruiser Prado и другие популярные машины «поедают» больше топлива, чем...

Toyota Land Cruiser Prado и другие популярные машины «поедают» больше топлива, чем заявляют их производители

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2024 toyota land cruiser 154 6695616707200 1

Как правило, автопроизводители стремятся указывать в паспортных характеристиках близкие к реальным данные расхода топлива, но чаще всего они взяты с тестов, сделанных в лабораториях, а не на общественных дорогах.

Доказать это в очередной раз удалось Австралийской автомобильной ассоциации (AAA), которая провела тест 30 популярных в стране транспортных средств на расход топлива.

В результате оказалось, что 25 из испытанных автомобилей потребляли больше горючего, чем заявлено автопроизводителем. 

hyundai kona hybrid 2019 06 min e1714395679388
Hyundai Kona Hybrid

Наибольшая разница между паспортным и реальным расходом наблюдалась у гибридного кроссовера Hyundai Kona, доходя до 33 процентов.

Следом по этому показателю шел еще один корейский «паркетник» Kia Stonic Turbo, расход топлива которого в реальной жизни оказался на 26% выше, чем того, что обещает автопроизводитель.

d3a0efd2d28f483b841e3589d623aab5
Ford Ranger

В список автомобилей с большой разницей между заявленным автопроизводителем расходом и реальным также вошли популярные внедорожные модели Toyota Land Cruiser Prado (на 8% больше паспортного) и Ford Ranger (+6% к паспортному расходу горючего).

Что интересно, среди общего списка протестированных машин нашлось три модели, в которых, напротив, паспортные данные по расходу топлива были завышены по сравнению с реальными.

Такими автомобилями оказались: Mercedes-Benz GLB 250 (+3%), Lexus NX350h (+7%) и Ford Transit Custom (+9%).  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota, Hyundai, Ford

Читайте также:

Последние новости:

Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в...

Один из самых продаваемых седанов Hyundai не узнают...

Новый недорогой спорткупе Toyota GR86 показали на спекулятивных...

Младший брат Toyota Prius удивит агрессивным дизайном

Новый рамный внедорожник начального уровня от Toyota будет...

Audi выпустит секретное электрическое купе ради спасения компании

Обновленный Subaru Crosstrek сделали немного мощнее

Самый крепкий трехрядный гибридный SUV делает не Toyota...

Новый кроссовер Dacia C-Neo застукали задолго до премьеры

Рамный внедорожник на базе Toyota Hilux стал магазином...

Популярные минивэны-близнецы Toyota просятся в скорый рестайлинг

В Россию завезли новый кроссовер самого надежного бренда:...

Самым ломучим автомобилем Британии оказался «японец»

Самый известный внедорожник Suzuki переделали до неузнаваемости

Toyota RAV4 показан в новом практичном и утилитарном...

Новый недорогой 7-местный кроссовер Mitsubishi грозится стать гибридом

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+