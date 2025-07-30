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Audi выпустит секретное электрическое купе ради спасения компании

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Audi переживает непростой период. Мировые продажи немецкого автопроизводителя по итогам 2024 года сократились на 11,8%, а первая половина 2025-го ознаменовалась падением на 5,9%.

Бренд из Ингольштадта понимает, что что-то идет не так, и уже готовится переломить эту ситуацию в свою пользу. Причем моделью, которая составит конкуренцию родственному Porsche.

Осенью этого года Audi (вероятно на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене) собирается представить новое электрическое купе, которое пока носит имя TT Moment 2.0.

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Неофициальный рендер нового купе Audi

Вопреки слухам, автомобиль не будет ни новым TT, ни R8. Вместо этого ему предстоит оказаться промежуточным вариантом между этими моделями. 

Купе обещает примерить собственный дизайн и технологии следующего поколения, в том числе получить электрическую тягу. 

В основе новинки «Ауди», скорее всего, будет лежать платформа будущего электрического купе Porsche 718. 

audi s new 2027 tt imagined does it still look like a hairdresser s car 3 1
Неофициальный рендер нового купе Audi

Никакие технические подробности о новой модели Audi пока не приводятся, но известно, что «семьсот восемнадцатый» уже столкнулся с некоторыми проблемами при разработке, из-за чего его выход был отложен до 2027 года.

Предполагается, что аналог этой модели от Audi появится примерно в тот же срок или чуть позже, то есть в течение ближайших двух лет. 

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Фото:Digimods Design

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