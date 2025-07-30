Audi выпустит секретное электрическое купе ради спасения компании

Компания Audi переживает непростой период. Мировые продажи немецкого автопроизводителя по итогам 2024 года сократились на 11,8%, а первая половина 2025-го ознаменовалась падением на 5,9%.

Бренд из Ингольштадта понимает, что что-то идет не так, и уже готовится переломить эту ситуацию в свою пользу. Причем моделью, которая составит конкуренцию родственному Porsche.

Осенью этого года Audi (вероятно на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене) собирается представить новое электрическое купе, которое пока носит имя TT Moment 2.0.

Неофициальный рендер нового купе Audi

Вопреки слухам, автомобиль не будет ни новым TT, ни R8. Вместо этого ему предстоит оказаться промежуточным вариантом между этими моделями.

Купе обещает примерить собственный дизайн и технологии следующего поколения, в том числе получить электрическую тягу.

В основе новинки «Ауди», скорее всего, будет лежать платформа будущего электрического купе Porsche 718.

Неофициальный рендер нового купе Audi

Никакие технические подробности о новой модели Audi пока не приводятся, но известно, что «семьсот восемнадцатый» уже столкнулся с некоторыми проблемами при разработке, из-за чего его выход был отложен до 2027 года.

Предполагается, что аналог этой модели от Audi появится примерно в тот же срок или чуть позже, то есть в течение ближайших двух лет.