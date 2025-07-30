Обновленный Subaru Crosstrek сделали немного мощнее

Компакт-кроссовер Subaru Crosstrek доступен для покупателей с 2012 года. Тогда на большинстве рынков машину звали XV, а с 2022-го года автомобиль полностью перешел на своей актуальное имя.

Многие владельцы таких кроссоверов жаловались, что им недостает мощности. В Subaru прислушались к своим клиентам и решили устранить эту проблему. Правда не гарантировали большой прибавки.

Обновленный Crosstrek получил под капот 2,5-литровый мотор, мощность которого выросла до 182 лошадиных сил, а крутящий момент до 210 Нм. На разгон от нуля до 100 км/ч теперь уходит около 8,6-секунды.

Вместе с ним предлагается старый стандартный 2-литровый 4-цилиндровый мотор на 152 лошадиные силы и 145 Нм крутящего момента.

Кроме того, для машины положена гибридная система, построенная вокруг 2,5-литрового оппозитного ДВС с двумя электромоторами и аккумулятором мощностью 194 лошадиные силы. Разгон с 0 до 100 километров в час в случае с этой версией занимает около 7,8-секунды.

В остальном реформенный Subaru Crosstrek остался тем же, что и раньше за исключением одного факта – в комплектациях Limited и Wilderness теперь есть подогрев рулевого колеса.