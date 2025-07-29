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Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026 год масштабная модернизация отложена

Текст: Алексей Шмидт
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2025 Kia Sorento Korean spec 1114 19

Действующий Kia Sorento четвертого поколения был представлен в 2020 году и пережил небольшое обновление в 2024-м. Благодаря своему брутальному внешнему виду и практичным решениям в салоне машина добилась отличных результатов с точки зрения продаж на мировом рынке. 

Особенно впечатляющими оказались цифры самого свежего варианта этой модели, который остается самым продаваемым SUV в Южной Корее. Успех кроссовера побудил Kia отказаться от масштабного рестайлинга Sorento, запланированного на 2026 год. 

2025 Kia Sorento
Kia Sorento 2025

Корейская автомобильная пресса сообщает, что высокие продажи «Соренто» четвертого поколения заставляют руководство «Киа» пересмотреть планы по переводу этой модели в следующую генерацию.

Вместо этого компания продолжит продлевать жизненный цикл машины за счет ежегодных обновлений, а серьезную реконструкцию вседорожника проведет в лучшем случае в 2027 году. 

2025 Kia Sorento Korean spec 1114 20

Напомним, самый последний вариант Kia Sorento, выпущенный в продажу в Южной Кореи, отличается наличием в своем арсенале модернизированной системы удержания полосы движения второго поколения, а также рулевым колесом с функцией распознавания хвата.

2025 Kia Sorento Korean spec 1114 9

Кроме того, в отдельных версиях машина идет с сенсорными наружными дверными ручками, дополнительной подсветкой салона и новыми 19-дюймовыми облеченными колесами. 

Автомобиль остается бестселлером не только в Южной Корее, но и в Европе и даже в США.

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Фото:Kia

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