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В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного вездехода Kia

Текст: Алексей Шмидт
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Презентация нового рамного пикапа Kia Tasman датирована осенью прошлого года. С того времени машина успела выйти в продажу на родине и вскоре станет доступна на экспортных рынках.

На днях один из странных вариантов «Тасмана» был замечен в Южной Корее. Автомобиль заметным образом отличается от всех доступных для покупки модификаций, в том числе «внедорожного» исполнения X-Pro.

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Kia Tasman с внедорожным обвесом

На снимках, сделанных на дорогах Сеула, Kia Tasman щеголяет зеленой пленкой на кузове, а также выделяется массивным металлическим бампером с трубчатой защитой решетки радиатора, фар и крыльев.

Кроме того, в его внутренней полости виднеется лебедка, а над водительской стойкой установлен шноркель.

Другие явные изменения во внешности машины – это наличие специальных подножек, облегчающих доступ в салон, а также защиты заднего бампера.

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Kia Tasman с внедорожным обвесом

Пользователи интернета гадают на тему того, это заводское исполнение Kia Tasman, или же проект какого-то частного тюнера. Учитывая, что машина только недавно стала доступна для покупки, вероятность второго варианта невысока.

Большинство комментаторов к снимкам автомобиля утверждают, что это армейское исполнение Kia Tasman, которое будет использоваться военными Южной Кореи, но официального подтверждения этого мнения пока нет. 

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Фото:Healer TV

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