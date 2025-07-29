Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Совершенно новая Toyota Supra уже на подходе. Ожидается, что премьера этой модели состоится в 2027 году. И от нее ждут немало сюрпризов. Одним из них считается уход от модели сотрудничества с другими автопроизводителями.

Предыдущая генерация «Супры» (A90) проектировалась в связке с BMW. В этой генерации знаменитому спорткупе Toyota был положен 3-литровый рядный 6-цилиндровый баварский мотор, а также та же самая платформа, что и в случае с родстером BMW Z4.

Спекулятивный рендер новой Toyota Supra

«Японец» оказался гораздо популярнее немца по продажам на мировом рынке. За пять лет существования машина разошлась тиражом свыше 24 тысяч автомобилей, в том время как на долю BMW Z4 пришлось всего 13 тысяч реализованных машин. Успех побудил «тойотовцев» взяться за этот проект самостоятельно, избавившись от немецких коллег.

По слухам, новое поколение «Супры» будет комплектоваться 2-литровым турбогибридным двигателем, выдающим около 400 лошадиных сил. Крутящий момент составит примерно 500 Нм. Кроме того, в «Тойоте» изучают возможность использования углеродно-нейтрального топлива.

Спекулятивный рендер новой Toyota Supra

В качестве коробки передач рассматривается как 8-скоростная, так и 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Визуально машине предстоит заметным образом отличиться от предшественницы, получив более современный и агрессивный облик с узкими фарами и задними фонарями, а также переделанными боковинами кузова.