Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Действующее поколение Audi Q7 продается на мировом рынке на протяжении 10 лет. За этот продолжительный период машина прошла через несколько модернизаций, а теперь ей «светит» третья по счету генерация.

Подробностей о проекте нового «Ку-7» пока не так много, как хотелось бы. Впрочем, прототипы реформенного кроссовера из Ингольштадта уже активно колесят по дорогам общего пользования, заставляя журналистов гадать об их изменениях.

Прототип нового поколения Audi Q7

На днях очередные фотографии прототипа Audi Q7 были сделаны в естественной для этой модели среде – на дорогах Германии.

Как и в предыдущие разы, кузов машины почти на 100-процентов облачен в маскировочную пленку, которая не позволяет рассмотреть экстерьер кроссовера в деталях. Однако общее мнение о переменах во внешности кроссовера составить все-таки можно.

Прототип нового поколения Audi Q7

Популярному немецкому «паркетнику» предстоит примерить крупную решетку радиатора, узкие фары, реализованные в два уровня, более спортивные бамперы, а также дверные ручки, утопленные в кузов.

Интерьер Audi Q6 e-tron

В салоне ожидаются изменения по типу Q6 e-tron с сочлененными между собой экранами «мультимедийки» и виртуальной «приборки», а также новым рулевым колесом и, возможно, отдельностоящим дисплеем для переднего пассажира.

В третьем поколении Audi Q7 могут построить на переработанной архитектуре PPC/MLB Evo. Линейка двигателей машины включит в себя как бензиновые и дизельные, так и гибридные силовые установки.

Официальный дебют нового Audi Q7 может состояться в течение следующего года.