ДомойАвтоновости сегодняНовый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
SnapInsta.to 523780315 1421465202461165 8231653349486135429 n 1 1

Действующее поколение Audi Q7 продается на мировом рынке на протяжении 10 лет. За этот продолжительный период машина прошла через несколько модернизаций, а теперь ей «светит» третья по счету генерация.

Подробностей о проекте нового «Ку-7» пока не так много, как хотелось бы. Впрочем, прототипы реформенного кроссовера из Ингольштадта уже активно колесят по дорогам общего пользования, заставляя журналистов гадать об их изменениях.

SnapInsta.to 523780315 1421465202461165 8231653349486135429 n 2
Прототип нового поколения Audi Q7

На днях очередные фотографии прототипа Audi Q7 были сделаны в естественной для этой модели среде – на дорогах Германии.

Как и в предыдущие разы, кузов машины почти на 100-процентов облачен в маскировочную пленку, которая не позволяет рассмотреть экстерьер кроссовера в деталях. Однако общее мнение о переменах во внешности кроссовера составить все-таки можно. 

SnapInsta.to 524648985 1113110664001831 9155966903602925605 n 1
Прототип нового поколения Audi Q7

Популярному немецкому «паркетнику» предстоит примерить крупную решетку радиатора, узкие фары, реализованные в два уровня, более спортивные бамперы, а также дверные ручки, утопленные в кузов. 

audi q6 e tron prova su strada 1
Интерьер Audi Q6 e-tron

В салоне ожидаются изменения по типу Q6 e-tron с сочлененными между собой экранами «мультимедийки» и виртуальной «приборки», а также новым рулевым колесом и, возможно, отдельностоящим дисплеем для переднего пассажира. 

В третьем поколении Audi Q7 могут построить на переработанной архитектуре PPC/MLB Evo. Линейка двигателей машины включит в себя как бензиновые и дизельные, так и гибридные силовые установки. 

Официальный дебют нового Audi Q7 может состояться в течение следующего года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Wilco Blok, Audi

Читайте также:

Последние новости:

Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026...

В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного...

Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1...

Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki,...

Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai...

Дорогой спорткар Corvette ZR1 бросили на парковке на...

Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

В Россию стали ввозить корейский аналог BMW X6...

Новый флагманский минивэн представят в октябре: он определит...

Toyota Yaris нового поколения станет похожим на Crown,...

Внедорожник Mitsubishi со скандальным названием удивит смелым дизайном

Mitsubishi Delica Mini нового поколения дебютировал на тестах

Семиместный гибридный минивэн Nissan готовится к ускоренному обновлению

Новая Lancia Delta сохранит ретро-стиль, но сменит техническое...

Land Rover Defender для небогатых бросит вызов мини-версии...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+