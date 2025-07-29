ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai представят в октябре

Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai представят в октябре

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Untitled design 6

Компакт-кроссовер Hyundai Venue появился на свет в 2019 году, а тремя годами спустя прошел через процедуру рестайлинга. Автомобиль доступен для покупателей  многих рынков, причем не только развивающихся. К примеру, машину сейчас продают даже в США, где она считается одним из самых доступных предложений Hyundai в сегменте SUV.

Вскоре «Веню» ожидает переход в свежую генерацию. Премьера реформенного кроссовера, по слухам, состоится уже совсем скоро – в октябре. Ранее в интернете появились первые неофициальные подробности о том, как Venue может поменяться внешне с новым поколением.

Инсайдеры полагают, что машина приобретет более сбалансированный дизайн, сохранив при этом оригинальный компактный и угловатый силуэт. 

base venue 1 1
Hyundai Venue актуального поколения

Вседорожнику обещают другую, более широкую решетку радиатора, раздельные светодиодные фары с полноразмерной LED-полосой, новые светодиодные дневные ходовые огни, обновленный бампер с «губой» серебристого цвета, а также перелицованные колесные диски.

В оснащение «паркетника» бюджетного класса могут войти такие опции как: беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше, улучшенная акустическая система и фоновая подсветка салона. 

2024 Hyundai Creta 3
Интерьер Hyundai Creta нового поколения

Механических изменений в конструкции Hyundai Venue второго поколения не ожидается.

Автомобиль могут предложить покупателям с прежними бензиновыми моторами в атмосферном и турбированном вариантах на 83 и 120 лошадиных сил соответственно, а также с полуторалитровым «дизелем» на 116 «сил».

Трансмиссии можно будет выбирать из 6-скоростной «механики» и 7-диапазонного «робота», но привод вне зависимости от модификации будет исключительно передним. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026...

В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного...

Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1...

Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki,...

Дорогой спорткар Corvette ZR1 бросили на парковке на...

Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

В Россию стали ввозить корейский аналог BMW X6...

Новый флагманский минивэн представят в октябре: он определит...

Toyota Yaris нового поколения станет похожим на Crown,...

Внедорожник Mitsubishi со скандальным названием удивит смелым дизайном

Mitsubishi Delica Mini нового поколения дебютировал на тестах

Семиместный гибридный минивэн Nissan готовится к ускоренному обновлению

Новая Lancia Delta сохранит ретро-стиль, но сменит техническое...

Land Rover Defender для небогатых бросит вызов мини-версии...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+