Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai представят в октябре

Компакт-кроссовер Hyundai Venue появился на свет в 2019 году, а тремя годами спустя прошел через процедуру рестайлинга. Автомобиль доступен для покупателей многих рынков, причем не только развивающихся. К примеру, машину сейчас продают даже в США, где она считается одним из самых доступных предложений Hyundai в сегменте SUV.

Вскоре «Веню» ожидает переход в свежую генерацию. Премьера реформенного кроссовера, по слухам, состоится уже совсем скоро – в октябре. Ранее в интернете появились первые неофициальные подробности о том, как Venue может поменяться внешне с новым поколением.

Инсайдеры полагают, что машина приобретет более сбалансированный дизайн, сохранив при этом оригинальный компактный и угловатый силуэт.

Hyundai Venue актуального поколения

Вседорожнику обещают другую, более широкую решетку радиатора, раздельные светодиодные фары с полноразмерной LED-полосой, новые светодиодные дневные ходовые огни, обновленный бампер с «губой» серебристого цвета, а также перелицованные колесные диски.

В оснащение «паркетника» бюджетного класса могут войти такие опции как: беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше, улучшенная акустическая система и фоновая подсветка салона.

Интерьер Hyundai Creta нового поколения

Механических изменений в конструкции Hyundai Venue второго поколения не ожидается.

Автомобиль могут предложить покупателям с прежними бензиновыми моторами в атмосферном и турбированном вариантах на 83 и 120 лошадиных сил соответственно, а также с полуторалитровым «дизелем» на 116 «сил».

Трансмиссии можно будет выбирать из 6-скоростной «механики» и 7-диапазонного «робота», но привод вне зависимости от модификации будет исключительно передним.